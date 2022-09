Daddy Yankee en Argentina: todo lo que tenés que saber sobre sus shows

El sábado pasado, Daddy Yankee lanzó a la venta las entradas para sus dos únicas presentaciones en la Argentina que se realizarán el próximo 1 y 2 de octubre en el estadio de Vélez Sársfield.

Luego de haber alcanzado el "sold out" (localidades agotadas) en abril, la productora volvió a habilitar entradas para los shows que dará en el marco de "La Última Vuelta", su último tour internacional antes de retirarse de la música.

"¡El ícono global de la música dará su último concierto en la Argentina, en su despedida de los escenarios!", señala el sitio oficial de Daddy Yankee.

DADDY YANKEE EN ARGENTINA: Cuánto cuestan las entradas

Las entradas se pueden encontrar únicamente a través de la plataforma EntradasUno.com. Según informan, los ingresos para su segundo y último show, el del 2 de octubre, van desde los $ 18.000 en Platea Alta Sur hasta un máximo de $ 35.000 en Campo VIP.

Platea Alta Sur: $ 18.000

Platea Alta Norte: $ 18.000



Platea Preferencial Baja R: $ 25.000



Platea Preferencial Baja F: $ 25.000



Platea Preferencial Baja E: $ 25.000



Platea Preferencial Baja D: $ 25.000



Platea Preferencial Baja U: $ 30.000



Platea Preferencial Baja T: $ 30.000



Platea Preferencial Baja I: $ 30.000



Platea Preferencial Baja H: $ 30.000



Platea Preferencial Baja C: $ 30.000



Campo VIP Legendaddy: $ 35.000

¿Quién será el telonero de Daddy Yankee en Argentina?

Se lo apoda "El Osito Wito", un referente del reggaeton argentino que desde muy chico ya demostraba interés por la música.

Hace pocos meses lanzó su primer disco "El Maquinón", en el que propone "un viaje al pasado" a través de diez canciones que provocan nostalgia por el sonido del viejo reggaetón. El próximo 1 y 2 de octubre será el encargado de abrir el show de Daddy Yankee en el estadio de Vélez.

DADDY YANKEE EN ARGENTINA: Cuándo y dónde seráN SUS SHOWS

El artista se presentará el 1 y 2 de octubre en el estadio de Vélez en el marco de "La última vuelta World Tour".

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

Después de semanas de especulaciones, Daddy Yankee oficializó su retiro de la música.

"En esta carrera, que ha sido sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. A este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande", inició Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del denominado "padre del reggaetón".

Y agregó: "Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los 'chamaquitos' a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias. Y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría quería ser narcotraficante, hoy la mayoría quiere ser cantante. Y eso para mí vale mucho".