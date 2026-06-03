Para Juan Manuel Brindisi, psicólogo de las Selecciones Nacionales de Fútbol de la AFA, el éxito en el trabajo emocional de un equipo depende en gran parte de la claridad en el plan de juego. “El 70% del trabajo psicoemocional es que un jugador tenga una idea de juego clara. Cuando hay un plan, se sincronizan procesos y cada uno sabe qué funciones debe cumplir”, afirmó.

La estructura y la creatividad no son opuestas, explicó Brindisi, sino complementarias. “La creatividad se expresa mejor cuando hay una estructura consolidada. Cuando el jugador se convence del plan de juego, surge una sincronía especial entre la estructura colectiva y la libertad individual”, sostuvo.

Además del diseño táctico, el profesional destacó la importancia de conocer a los futbolistas más allá de sus funciones en la cancha. “Se crean identificaciones horizontales: los jugadores no solo comparten el juego, también se conocen fuera de la cancha, lo que fortalece los vínculos y el equipo”, señaló Brindisi. También remarcó que parte del trabajo es preparar al grupo para enfrentar situaciones en las que el plan no sale como se esperaba.