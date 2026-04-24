En un contexto donde los pagos digitales ganaron protagonismo en la vida diaria, la protección de la información bancaria se volvió una de las principales inquietudes para los usuarios. El crecimiento de las tarjetas con sistema sin contacto también trajo nuevos desafíos en materia de fraude. En ese escenario, comenzó a popularizarse una solución casera: cubrir las tarjetas con papel aluminio para evitar posibles robos de datos. Aunque pueda parecer una medida extrema, la propuesta tiene fundamentos en la física de las señales electromagnéticas. Expertos en seguridad analizan su efectividad y advierten que no es una solución infalible dentro de un entorno financiero cada vez más sofisticado. Las tarjetas actuales utilizan tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que permite pagar con solo acercarlas a un lector mediante ondas de corto alcance. Este avance facilita las operaciones cotidianas, pero también abre la puerta a prácticas como el skimming inalámbrico, un método que intenta captar información sin contacto directo con el dispositivo. Ante esta amenaza, el papel aluminio actúa como una barrera conductora que bloquea las señales electromagnéticas. Al envolver la tarjeta, se genera un efecto similar al de una jaula de Faraday, lo que impide que dispositivos externos capten la información. De esta manera, el método puede reducir la posibilidad de lectura no autorizada en entornos concurridos como aeropuertos o transporte público. Especialistas coinciden en que el método tiene base científica, aunque su efectividad depende del contexto. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los casos de robo de datos mediante RFID existen, pero son poco frecuentes en comparación con otras formas de fraude digital, como el phishing o la clonación tradicional. Por su parte, análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sostienen que el bloqueo de señales mediante materiales conductores sí funciona desde el punto de vista físico. Sin embargo, remarcan que la distancia necesaria para captar datos de una tarjeta sin contacto suele ser muy corta, lo que limita el alcance real de estos ataques. En consecuencia, envolver tarjetas en aluminio puede ofrecer una capa adicional de protección, pero no constituye una defensa completa ni imprescindible para la mayoría de los usuarios. El uso de papel aluminio no es un mito, pero tampoco una solución definitiva. Expertos en seguridad recomiendan priorizar herramientas diseñadas específicamente para este fin, como billeteras con bloqueo RFID o aplicaciones bancarias con alertas en tiempo real. Además, organismos como la Interpol advierten que los ciberdelincuentes suelen recurrir a métodos más sofisticados y rentables que el escaneo inalámbrico en la vía pública. Entre ellos, el robo de credenciales digitales o ataques a plataformas online. El papel aluminio puede ser útil en situaciones puntuales, pero su impacto resulta limitado frente a los desafíos actuales de la ciberseguridad.