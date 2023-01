Criticó a un restaurante por estar de vacaciones y la fulminante respuesta del dueño la dejó en ridículo

El trabajo de atención al público no es una tarea sencilla, y más aún, si se trata con clientes que no respetan las normas del lugar. Sin embargo, en esta ocasión, el dueño de un restaurante fulminó a una mujer que se quejó porque estaban de vacaciones y su respuesta se volvió viral: "Me duelen las manos de aplaudir".

La temporada de verano es una de las más agitadas para aquellos que poseen negocios de cocina. No obstante, tiende a coincidir con las festividades de Fin de Año, por lo que los meseros y empleados suelen perderse la celebración con sus familias por estar trabajando.

En esta ocasión, un restaurante decidió que iban a tomarse vacaciones para poder disfrutar de Navidad y Año Nuevo, desde el 24 de diciembre, a las 16 horas, hasta el 3 de enero. Aunque esto no le pareció una buena decisión a una clienta que arremetió contra el local.



Viral: La indignante critica a un restaurante que se tomó vacaciones



Hoy en día, las reseñas de Google o TripAdvisor suelen ser un lugar común para aquellos clientes que visitaron un local y quieren dar su opinión, ya sea positiva o negativa. Sin embargo, esta vez, la queja estuvo asociada a que el local no se encontraba abierto.

"Hemos venido desde Castellón y habíamos pensado en cenar en este sitio adrede y para nuestra sorpresa pone que está cerrado por vacaciones, cosa de la cual no informan en ningún sitio. Decepcionados", publicó Amparo, junto a una foto del cartel que se encontraba colgado en la entrada.

La tajante crítica de la usuaria generó indignación en el restaurante, a tal punto, que su propietario decidió responderle.

La excelente respuesta del dueño del restaurante que se volvió viral



El cruce entre el propietario y la clienta fue difundido por @SoyCamarero, una cuenta Twitter española que se especializa en contar las vivencias de los meseros y restaurantes. En este caso, compartió la excelente respuesta del dueño y se volvió viral: "Me duelen las manos de aplaudir al propietario. Espero que los Reyes Magos traigan empatía", publicó junto a las capturas.

¿Qué le respondió el encargado del Tintapea Nou Mestalla de Valencia? "Amparo, este es el comentario más desafortunado que he leído en los 7 años que llevamos abiertos al público", comenzó su descargo y agregó: "En vez de alegrarte porque una plantilla de un negocio de hostelería puede disfrutar de vacaciones en Navidad, te sientes decepcionada".

En este marco, el dueño continúa: "Aunque no se te haya ocurrido, también nos gusta disfrutar de nuestra familia, no solo darte de cenar a ti". Además, aclaró que el cartel está puesto en la entrada desde el pasado 10 de diciembre y que también fue comunicado en sus redes sociales de Instagram y Facebook.