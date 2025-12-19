En esta noticia Grillas del Cosquín 2026

La edición 2026 de Cosquín Rock vuelve a subir la vara y confirma por qué es mucho más que un festival: es un punto de encuentro generacional y una vidriera clave para entender hacia dónde va la música. Con más de cien artistas confirmados, el clásico de las sierras cordobesas prepara una de las programaciones más ambiciosas de su historia.

Rock como columna vertebral, pero también indie, trap, urbano, metal, punk, blues y electrónica conviviendo en una grilla que combina figuras consagradas, fenómenos populares y proyectos de la movida emergente.

En este marco, el festival confirmó los artistas que se presentarán en cada una de las jornadas.

Día 1

Para la primera jornada del festival, el sábado 14 de febrero, se presentarán bandas como Babasonicos, Bersuit Vergarabat, Ciro y los Persas, Las Pelotas, La Vela Puerca y Abel Pintos entre otros.

Día 2

Mientras que para el domingo 15 de febrero, se distinguirán nombres como Airbag, Divididos, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, Trueno, Guasones, entre otras.