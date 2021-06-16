Así como muchos con posibilidades, empujados por la ansiedad y el miedo, viajaron a Miami para vacunarse contra el Covid e ir de compras, otros quizás podrán hacerlo no sólo para aplicarse sus dosis, sino también para disfrutar de las presentaciones de artistas como Green Day, Poison, Snoop Dogg, Alan Parsons, Motley Crue y hasta Fito Páez (17/7).

Los mismos estarán actuando en los próximos meses en la ciudad y así paliar de alguna forma el síndrome de abstinencia por la música en vivo, sobre todo teniendo en cuenta que por estas tierras los festivales masivos todavía son una utopía.

También el próximo Cosquín Rock se llevará a cabo en esa misma plaza. Una de las mecas del turismo nacional y latinoamericano recibirá el evento, gracias a la gran campaña de vacunación local y la relajación de las restricciones, el cual se realizará por segunda ocasión en los Estados Unidos el próximo 21 de agosto, después de la edición de 2018 en Nueva York.

Se trata, además, de la primera edición presencial desde febrero de 2020, cuando en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla se celebró el aniversario número 20 desde su creación, ya que el último festival se organizó de forma virtual a principios de agosto del mismo año.

José Palazzo, su legendario productor cordobés, acaba de confirmar el line up y los precios de los tickets. Los Fabulosos Cadillacs (Argentina), Cultura Profética (Puerto Rico), Los Amigos Invisibles (Venezuela), Delic (Holanda/Puerto Rico), Louta (Argentina) y Literal (Argentina) integran la lista de artistas participantes.

Mientras que los precios para acceder al predio del Miami Gardens van desde los u$s 68 la entrada general, hasta los u$s 2000 por una mesa en la primera fila de la zona VIP A con admisión para 6 personas, que incluye una botella de licor y un lugar en el parking para un sólo vehículo.

En la previa, el Cosquín Rockofrecerá dos ediciones en España, más precisamente en Fuengirola, Málaga, siendo la primera vez que el festival desembarca en Europa. Los días 30 y 31 de julioy 1 de agosto habrá un Pre Cosquín Rock con aforo limitado y en formato sentado, con las actuaciones de los locales La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La MODA) y Sidecars.

Y los días 23, 24 y 25 de septiembre, cuando se supone que se podrá realizar festivales parecidos a los de la vieja “normalidad, se realizará un Cosquín Rock en formato grande, tratando de reunir a todos o casi todos los artistas que conformaban el cartel del 2020 que debió ser suspendido por la pandemia, entre los que se encontraban El mató a un policía motorizado, Skay y los Fakires, Fangoria, Loquillo y Andrés Calamaro.

Actuarán más de 30 bandas (15 argentinas y 15 españolas) en los dos escenarios de lo que será el ciclo musical Marenostrum Fuengirola, organizado por el Ayuntamiento de dicha localidad costera.

Por otra parte, hace unos días, el productor cordobés declaró además que prepara para febrero de 2022 la realización del festival en nuestro país, convencido de que se hará normalmente como es costumbre desde 2011 en Santa María de Punilla.

Una publicación compartida por Jose Palazzo (@jose.palazzo)

“Tenemos una esperanza muy grande y un optimismo muy grande de que, después de agosto, Argentina va a tomar un ritmo de vacunación importante, y que para el último trimestre de este año o el primer trimestre del año que viene, los espectáculos van a volver con cierta normalidad”, expresó.

Cosquín Rock se renueva y expande al exterior

El clásico festival de rock tuvo varias fechas en otros países de Latinoamérica como México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia y Costa Rica.

El festival se inició en 2001 llevando el nombre de Cosquín Rock debido a que justamente se realizó en esa localidad, más precisamente en la Plaza Próspero Molina, sede del histórico Festival Nacional de Folklore. Tuvo dos días de duración con una asistencia de aproximadamente 12.000 personas.

Para la segunda edición, en 2002, el festival extendió su duración a tres días al expandir su grilla con unos treinta artista. Y la tercera edición en 2003, ya marcó un récord de convocatoria al desarrollarse en cuatro días consecutivos, con un promedio de 15.000 asistentes por noche.