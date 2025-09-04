Cosquín Rock 2026 confirmó la grilla completa de artistas: quiénes tocan

Cosquín Rock anunció la grilla completa para la edición 2026, en donde más de 100 artistas nacionales e internacionales se presentarán en el histórico Aeródromo de Santa María de Punilla. ¿Cómo es el line-up?

El festival más importante del rock nacional se dará el 14 y 15 de febrero, con la presencia de leyendas de la música local e internacional, así como también artistas emergentes o referentes de la música urbana.

En esta oportunidad, se presentarán bandas como Babasónicos, Ciro y los Persas, Divididos, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Airbag y Turf, y contará con uno de los regresos más emocionantes, con la vuelta de Fito Páez al line-up.

Además, se suma a la grilla Lali, quien viene de agotar cuatro Estadios Vélez con la presentación de su álbum más rockero "No vayas a atender cuando el demonio llama". También, Marilina Bertoldi hará lo propio con su nuevo disco "Para quién trabajas".

La grilla completa de Cosquín Rock 2025

Noticia en desarrollo...