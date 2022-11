Coldplay en Argentina: entradas, fechas, horarios, artistas invitados y qué saber antes del shows que quedan

Coldplay sigue haciendo historia en Argentina. La banda británica ya brindó 5 de sus 10 conciertos en el estadio de River Plate y esta noche va por el sexto, con entradas agotadas.

Anoche, en su quinto show, Coldplay sorprendió con la presencia de Tini como gran invitada en el escenario, quien se sumó en una balada de la banda británica e interpretó su éxito "Carne y hueso".

En el marco de su gira mundial "Music of The Spheres World Tour", los británicos concretarán un hito histórico en los shows en vivo en Argentina al realizar la mayor cantidad de conciertos en el legendario Estadio River Plate y superar el máximo de nueve marcado por Roger Waters en su visita de 2012.

todas las fechas Coldplay en Argentina

OCTUBRE

Martes 25: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Miércoles 26: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Viernes 28: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Sábado 29: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

NOVIEMBRE

Martes 1: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Miércoles 2: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Viernes 4: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Sábado 5: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Lunes 7: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

Martes 8: Buenos Aires, Argentina - Estadio River Plate

¿a qué hora toca Coldplay?

Las puertas del estadio abren a las 17 horas, mientras que los shows están anunciados a partir de las 19 horas .

Entre las bandas teloneras, Zoe Gotusso se presenta a las 19.15 horas y H.E.R. a las 20 horas. Coldplay comienza a tocar puntual a las 21.15 horas .

Coldplay se presenta hasta el 8 de noviembre en River

¿Quiénes son los artistas invitados?

Así como H.E.R. fue confirmada como la artista especial que acompañará a Coldplay durante las diez fechas en el legendario Monumental, la banda liderada por Chris Martin también anunció el show de la cordobesa Zoe Gotusso como artista nacional invitada. Ambas tocarán en las 10 fechas .

Zoe Gotusso es una de las referentes de la nueva escena musical argentina. Con su cautivante voz, su magnetismo y sus composiciones se ha consolidado como una de las cantautoras más resonantes de la nueva generación en América Latina.

El show de Zoe, que formará parte de la apertura de los diez mega conciertos de Coldplay en Argentina, será la continuación de su exitosa gira con más de 60 presentaciones en vivo por Iberoamérica, en lugares como España (Madrid, Barcelona y Bilbao), Colombia (Bogotá y Medellín), Ciudad de México y varias provincias argentinas.

El 28 de octubre, fecha que fue transmitida en vivo para el mundo entero, se sumó al show Jin, uno de los integrantes del fenómeno K-Pop BTS. Mientras que el 1 de noviembre estuvo Tini y no se descartan más sorpresas para las próximas fechas.

La estrella pop local participó del tema "Let Somebody Go", uno de los pasajes más intimistas del espectáculo, que en las cuatro noches anteriores había cantado el líder del grupo Chris Martin a solas en el piano junto a H.E.R.

¿CUÁNTO SALEN LAS ENTRADAS PARA VER A COLDPLAY?

Las entradas para ver a Coldplay tienen un costo que varía entre los $ 9500 y los $ 23.000 (más costo de servicio en ambos casos).

Platea Alta Sivori: $ 9500 + servicio adicional

$ 9500 + servicio adicional Campo: $ 12.000 + servicio adicional

Platea Media Sivori: $14.000 + servicio adicional

Plateas Altas: $ 15.000 + servicio adicional

Platea: $ 16.000 + servicio adicional

Platea Preferida: $ 23.000 + servicio adicional

Campo Delantero: $ 23.000 + servicio adicional

¿Cómo llegar a river?

El recital será en el Estadio River Plate , ubicado en la Av. Pres. Figueroa Alcorta 7597 en el barrio porteño de Núñez. Se puede llegar de las siguientes maneras:

En tren: FFCC Mitre y bajar en Estación Núñez o FFCC Belgrano Norte y bajar en Ciudad Universitaria

y bajar en Estación Núñez o y bajar en Ciudad Universitaria En colectivo: líneas 42, 107, 28, 15, 29 y 130.

líneas 42, 107, 28, 15, 29 y 130. En subte: línea D, bajar en estación Congreso, caminar 16 cuadras.

El mapa de los accesos al estadio

Los cortes de tránsito por Coldplay

La serie de recitales de Coldplay en el estadio de River Plate obligará a realizar cortes de tránsito sobre algunas calles y avenidas en un sector del barrio porteño de Núñez, informaron fuentes del ministerio de Transporte y de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno porteño dispuso un operativo, que se prevé comience a las 14 horas, con cortes sobre las avenidas:

Figueroa Alcorta, entre Monroe y Udaondo

Quintero, entre avenida Libertador y Figueroa Alcorta

Udaondo, entre avenida Libertador y Puente Illia

Un programa de reciclaje permite ver gratis y en vivo a Coldplay

Coldplay dio inicio a su gira bajo una premisa que revolucionó la industria de los recitales: "reducir, reinventar y restaurar". Más allá de la música, su Word Tour tiene como objetivo principal reducir la huella ambiental de este tipo de eventos masivos, que se vincula directamente con el desgaste energético y el consumo de plásticos de un solo uso.

En esta misma línea, la empresa organizadora del concierto, DF Entertainment, lanzó una propuesta para contribuir con la causa sustentable. Se trata de un programa de reciclado, donde los voluntarios inscritos se encargan de la gestión de los residuos para su posterior reciclado. Además de fomentar la concientización, un gran beneficio del programa es poder disfrutar del show de Coldplay de forma gratuita.

"La convocatoria la hacemos por medio de una lista, por una base de datos que tenemos hace años y es bastante reservada, porque la idea es que la gente que se anote al voluntariado sean personas que verdaderamente están interiorizadas con el reciclaje y que no sea por entrar gratis a un recital", afirmó la gestora del programa.

Semanas antes de cada concierto, los encargados del voluntariado envían un mail a sus contactos de la base de datos con un link que proporciona toda la información necesaria: fechas, requerimientos, etc. "Tienen que ser mayores de 18 años, se tienen que anotar en pareja, tienen que venir en pareja", agregó Albares Weimar. Lamentablemente, la inscripción ya cerró.