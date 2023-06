Thelma Fardín respondió al video del actor y lo destrozó con sus palabras: "Sabe..."

Luego de que la Justicia brasileña ratificara la absolución del actor Juan Darthés tras la denuncia por abuso sexual, Thelma Fardin regresó a los escenarios teatrales para buscar un alivio espiritual.

Fardin dialogó con TN Show y confirmó su decisión de apelar el fallo de la corte brasileña. Además, la actriz expresó su enojo tras la reciente aparición pública del coprotagonista de"Patito Feo".

El mensaje de Thelma Fardin a Juan Darthés

Hace unas horas, el actor grabó un video agradeciendo a la gente por su apoyo. La actriz lo supo y respondió. "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar", señaló.



Por otra parte, admitió que gastó mucho dinero y energía desde diciembre de 2018, pero eso no la detuvo para seguir luchando. "Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado", expresó en ese sentido.



Juan Darthés rompió el silencio

Luego de casi cinco años de silencio, Juan Darthés habló del caso este domingo. El actor, acusado por abusar sexualmente a la chica de 16 años durante la gira de "Patito Feo", hizo referencia al reciente escándalo del Ministerio de Justicia de Brasil en un video subido a través de las redes sociales por su abogado Fernando Burlando.

"Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabes y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas", comenzó diciendo en un video que fue publicado en las redes sociales de su abogado.

Luego de que surgiera el video, el actor publicó una carta en la que elogió el trabajo de su equipo legal. "Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por si capacidad y corazón", señaló. Y agregó: "Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe", concluyó.