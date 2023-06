Revelan detalles aberrantes de la denuncia contra Marley: "Gente muy poderosa"

Dieron a conocer nuevos detalles de las denuncias contra Marley, quien fue acusado por un presunto caso de abuso sexual a un menor de edad. "Es una banda de gente muy poderosa", reveló la periodista Karina Iavícoli en Intrusos.

Luego de trascender el polémico señalamiento, diferentes figuras del espectáculo se postularon sobre el hecho. Sin embargo, desde el programa que conduce Florencia de la V, brindaron información clave sobre la presunta víctima.

"Hablé con el abogado del ‘enmascarado' que sí tiene nombre y que es de Misiones y me dijo que esto pasó entre siete y ocho años atrás ", inició la panelista y aclaró que "ni la familia lo sabía".

El 1 de junio, el denunciante apareció de forma anónima en un móvil en vivo de Crónica, donde mencionó a Marley y a Marcelo Corazza como los involucrados.

"Él va a salir a dar la cara a los medios, va a contar lo que pasó y va a ampliar a la Justicia" , explicó Iavícoli.

El acta policial de la denuncia contra Marley.

En este sentido, contó que la presunta víctima está "bajo el cuidado de un equipo interdisciplinario" hasta que finalicen las acciones legales. Por lo pronto, realizó una exposición policial en Misiones.

"Lo que pasa que es una banda de gente muy poderosa, esto me lo confirmó el doctor Ramírez. No creo que todos se comploten para mentir" , sentenció. No obstante, algunos de sus compañeros pusieron en duda la denuncia.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre Marley?



La diva de la televisión defendió a su amigo de hace varios años, por la acusación pública. "No me preocupa la denuncia contra Marley, que es una persona maravillosa", remarcó.

En este sentido, se refirió a la denuncia y sostuvo que "debe haber prescripto hace 35 años" . "Antes no se hablaba de eso y él tiene un hijo (Mirko) al que adora con toda su alma", agregó Susana.

Además, remarcó que le parece "cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja". Sin embargo, generó una mayor polémica al asegurar que "antes" era otra cosa y sostuvo: "Se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente..."