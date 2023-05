Bomba: filtran el audio que envió Juan Darthés tras recibir la absolución

El pasado sábado, Juan Darthés fue absuelto por la Justicia de Brasil, en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardin. En este marco, la actriz María Rosa Fugazot reveló cuál fue su primera reacción al conocer el fallo.



El juez de San Pablo, Fernando Toledo Carneiro, declaró inocente al acusado porque "no fue posible probar con la seguridad necesaria" el acceso carnal, sobre los presuntos hechos ocurridos durante una gira de Patito Feo, cuando la joven tenía 16 años y Darthés 45 .

Thelma Fardín: "El fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual"



Jey Mammón volvió a la Argentina con una tajante decisión: ¿qué será de su futuro?





"Yo me enteré porque la esposa de Juan y él me mandó un mensaje diciéndome que había salido eso", aseguró Fugazot, quien contó los detalles de la primera conversación con el acusado.



Caso Thelma Fardin: la reacción de Juan Darthés al conocer la absolución



En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, la actriz reveló el audio que le envió el ex actor de la serie Dulce Amor cuando les llegó el fallo brasilero, después de cuatro años de iniciada la causa.

"Me alegré por ellos, es muy feo seguir revolviendo y no soy quién para juzgar. Si lo apoyé es porque trabajé muchísimo con él y porque lo conocí de muy jovencito y nunca vi ninguna actitud desagradable de su parte", inició Fugazot.



En este sentido, contó que Darthés se mostró "tranquilo, como es él". "Me dijo 'gracias por el cariño'", agregó la artista.

Además, ella había insistido en que "esto lo destruyo y le hizo mucho daño" al actor, por lo que no cree "que vuelva a la Argentina". "Es una cuestión de lo que él piense y que su familia quiera", postuló.

El descargo de Thelma Fardin al conocer la absolución





Thelma Fardin, luego de la absolución a Juan Darthés.

Después de conocerse la decisión del tribunal brasilero, la joven dio una conferencia de prensa y expuso: "El fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, y en Argentina Darthés hubiera sido condenado. Pero Brasil no tiene perspectiva de género".

"Estoy cansada, pero esto no terminó y no me van a quebrar. No voy a bajar los brazos", insistió la actriz en la sede argentina de Amnistía Internacional.



Además, su abogada Carla Junqueira anticipó que este sábado apelarán la sentencia en el Tribunal Regional Federal de San Pablo.