Alfa entra a Gran Hermano: la grave denuncia de los ex participantes contra la producción 

Luego de que el conductor Santiago del Moro anunciará que Alfa entra a Gran Hermano 2022, las redes sociales estallaron con memes acerca de la reacción que tendrán los integrantes de la casa. Sin embargo, la mayor repercusión se generó entre los ex participantes, quienes denunciaron fuertemente a la producción.



Este martes, el sexagenario regresará a GH para el tramo final del reality más popular del momento y acompañará a los jugadores que todavía permanecen en competencia por los $ 15.000.000: Romina, Nacho, Camila, Julieta y Marcos.

En este marco, los ex participantes de Gran Hermano manifestaron un fuerte enojo por los "privilegios" que recibió Alfa, en relación a los demás eliminados.

A través de sus redes sociales, Maxi Giudici compartió un fuerte descargo contra GH 2022: "Un tipo que le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar (...) no sólo no tiene malas consecuencias, sino que lo premian ".

"Va a entrar el programa, van a darle el gusto porque él quería y saben que a ellos le rinden por rating y por plata", lanzó el cordobés y apuntó contra Telefe:

"Van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación y la arrogancia y tantas cosas que no me animo ni a decir".

Por último, lamentó la situación que vivirán esta noche los cinco integrantes de la casa cuando regrese Alfa y sentenció: "Los compadezco, después de aguantarlo tanto, verlo entrar de nuevo a ese tipo va a ser un infierno".

Otro de los "hermanitos" que manifestó su enojo fue Juan Reverdito por las escasas oportunidades que le brindaron cuando salió de la casa. "Si siempre llaman a los mismos te generan dudas y no soy el único que está caliente con todo eso", apuntó en diálogo con LAM.

En esta línea, el taxista explicó que desde el programa no le "tiran un centro" para continuar su carrera fuera de la casa y sostuvo que "no es la misma vara para todos". " Si haces algo no debido, te tiran de las orejas y te ponen el contrato sobre la mesa ", planteó.

Por lo pronto, no brindaron más detalles sobre el reingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano este martes 7 de marzo. No obstante, comenzaron a circular múltiples teorías en las redes sociales.

El reconocido cronista del programa @fedeebongiorno, publicó en su Twitter: "Bueno ahora que seguramente vayan entrando los ex participantes es momento para que vuelva ELLA", en relación a la ex contrincante, Constanza "Coty" Romero.