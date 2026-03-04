Después de años dominando pasarelas, vidrieras y looks urbanos, el clásico animal print empieza a ceder su lugar frente a una nueva generación de estampados que llegan con fuerza desde Europa. La moda 2026 propone un giro claro: menos estridencia, más sofisticación. Y en ese cambio de rumbo, hay un protagonista que ya se perfila como el gran favorito de la temporada. El estampado de serpiente, también conocido como snake print, dominará la moda en el 2026. Este diseño reptil se posiciona como la alternativa más moderna, elegante y versátil dentro del universo animal print. A diferencia del leopardo —más llamativo y predecible—, el print de serpiente propone una estética más refinada, con tonos neutros como gris, marrón, verde apagado y beige. Esto lo convierte en un aliado perfecto para looks urbanos, minimalistas y sofisticados. Las grandes casas de moda europeas ya lo anticiparon en sus colecciones, incorporándolo en abrigos estructurados, botas, vestidos y accesorios clave. Aunque el snake print lidera, no está solo. El 2026 trae una evolución completa del animal print con nuevas versiones más suaves, naturales y adaptadas al minimalismo actual. Uno de los fenómenos más virales es el estampado bambi o deer print, que se caracteriza por manchas blancas sobre fondo marrón. Este diseño, más delicado y etéreo, se volvió tendencia en redes y pasarelas por su estética natural y elegante. También resurgen otras variantes como el zebra, el cow print y versiones más abstractas, que reinterpretan los clásicos con un enfoque moderno y urbano. El éxito del estampado de serpiente (y sus variantes) no es casual. Responde a un cambio más profundo en la moda: En este contexto, el leopardo deja de ser el comodín principal y pasa a un segundo plano dentro del guardarropa.