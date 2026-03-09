En Europa, los entrenamientos urbanos marcaron la pauta, imponiendo nuevas siluetas que combinan confort y estilo. Ahora, con la cercanía del otoño en Argentina, estas tendencias cruzan el océano y se instalan en los gimnasios. Este 2026, una prenda que parecía reservada para otras épocas vuelve renovada para revolucionar la moda deportiva. Con un diseño más cómodo, esta nueva tendencia promete cambiar la forma en que nos vestimos para entrenar y para el día a día. Durante los últimos años, las calzas ajustadas dominaron el mundo fitness. Desde modelos simples hasta opciones más atrevidas, estas prendas fueron las favoritas para entrenar y también para looks informales. Sin embargo, como toda moda, su popularidad comenzó a disminuir, dando paso a una nueva opción que mezcla estilo y funcionalidad: los pantalones de yoga o flare leggings. A diferencia de las calzas convencionales, estos pantalones tienen un corte que se adapta en caderas y muslos, pero se ensancha a partir de las rodillas, logrando un efecto visual que alarga y estiliza las piernas. Además, su tela ligera los convierte en una opción ideal para moverse con total libertad. Incorporar los flare leggings al guardarropa resulta más sencillo de lo que parece. Para los entrenamientos, se pueden usar con tops ajustados, remeras sueltas o buzos oversize. Por otro lado, para un look urbano, se puede combinar con una campera de cuero o un blazer deportivo y unas zapatillas cancheras. En cuanto a los colores, los tonos neutros como negro, gris, azul marino y verde musgo son los preferidos de esta temporada, permitiendo combinaciones elegantes y modernas. Esta nueva propuesta se distingue por ofrecer múltiples beneficios tanto para el entrenamiento como para la vida cotidiana: Mayor movilidad: su corte acampanado permite movimientos amplios y naturales, ideal para disciplinas como yoga, pilates o ejercicios funcionales. Más frescura y confort: la tela liviana promueve la circulación del aire y evita la sensación de calor durante el ejercicio. Versatilidad: son ideales tanto para entrenar como para crear outfits casuales, combinándolos con zapatillas deportivas o incluso con botas para un look más urbano.