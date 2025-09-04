Se despiden las zapatillas: la nueva tendencia de calzado para esta primavera 2025

En Europa, los diseñadores iniciaron su propuesta durante el verano, reinventando los básicos del guardarropa y dándoles un nuevo enfoque. Ahora, con la llegada de la primavera en Argentina, estas tendencias cruzan el océano y se imponen en las calles, transformando las reglas del juego.



Este 2025, un tipo de calzado clásico regresa renovado, desplazando a las zapatillas que dominaron en años anteriores. Con un estilo más elegante, versátil y moderno, este ítem se convierte en el nuevo esencial de la temporada.

Esta es la nueva tendencia de calzado para la primavera.

Despedida de las zapatillas: ¿cuál es la nueva moda en calzado?

Durante los últimos años, las zapatillas dominaron la moda urbana. Desde modelos deportivos hasta versiones más casuales, se convirtieron en la opción favorita para cualquier look.



Sin embargo, como en toda moda, las tendencias cambian. Esta temporada, los mocasines emergen como los grandes protagonistas. Este clásico del calzado vuelve con una actualización: suela con plataforma y diseño robusto, fusionando comodidad y un estilo sofisticado que se adapta tanto de día como de noche.

¿Cómo incorporar mocasines en tu guardarropa otoñal?

Incorporar los mocasines al guardarropa de otoño resulta más sencillo de lo que parece. Son perfectos para combinar con pantalones sastreros, faldas o incluso jeans rectos, logrando un equilibrio ideal entre formalidad y frescura.



Para looks diurnos, se pueden usar con camisas de algodón o trenchs ligeros. Por la noche, se adaptan perfectamente a vestidos cortos o conjuntos de blazer y pantalón, elevando cualquier atuendo con un toque moderno y elegante.



Los colores clásicos como negro, marrón y bordó son los más solicitados, pero también destacan opciones en tonos más audaces como verde oliva y azul marino.

¿Cuáles son las ventajas de los mocasines para tu estilo?

Los mocasines ofrecen una combinación perfecta de estilo y funcionalidad. Primero, aportan altura sin renunciar a la comodidad, gracias a sus suelas ergonómicas.



Además, su versatilidad permite adaptarlos a diversos estilos, desde los más casuales hasta los más formales. Son una opción duradera, elegante y perfecta para quienes desean añadir un toque trendy y atemporal a sus outfits.



Otra ventaja clave es su confección. Muchas marcas apuestan por procesos ecoamigables y materiales reciclados, reforzando el compromiso con una moda más sostenible. Así, los mocasines no solo dominan la escena fashionista, sino que también reflejan una nueva conciencia en la industria.

Mocasines primaverales: colores vibrantes y estilo versátil

En este contexto de renovación, los diseñadores están incorporando detalles únicos en los mocasines, como bordados y texturas que aportan un aire distintivo.

Esta atención al detalle no solo realza la estética del calzado, sino que también permite a los usuarios expresar su personalidad a través de su estilo.