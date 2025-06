No es la banana: esto es lo que debes comer antes de entrenar para tener un mejor rendimiento

Para quienes son nuevos o los que van hace años, es fundamental prever el alimento antes de la actividad física. Muchos creen que la banana o un batido proteico es la mejor opción, pero la realidad es otra.

Según un estudio publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, las personas que quieran rendir mejor en el gimnasio deberían consumir de 30 a 60 gramos de carbohidratos antes de hacer ejercicio.

Aunque los resultados no dependen solo de lo que se ingiere, la constancia, hábitos, planificación y suplementación son fundamentales, conocer cuál es la mejor opción suma.

El alimento perfecto para comer antes de entrenar: aporta energía rápidamente

El mejor snack pre-entrenamiento es el membrillo debido a su rápido aporte de energía. Esto es gracias a su riqueza en carbohidratos naturales y fructosa, siendo fácil de digerir e ideal para consumir antes de actividades de alta intensidad y corta duración .

Consumir membrillo antes de entrenar también ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre estables, evitando picos y caídas de energía gracias a su contenido de fibra.

También es una fuente de vitamina C y antioxidantes, pudiendo ayudar a reducir el estrés oxidativo producido por el ejercicio intenso.

¿Cómo y cuándo consumir el snack pre-entrenamiento?

Hay varias opciones de consumo de membrillo, entre ellas dos que son las más recomendadas: como fruta o como dulce. En su formato más natural, este fruto aporta potasio, carbohidratos naturales, fibra, antioxidantes y vitaminas, pero su digestión es lenta.

En su formato de dulce, este snack aporta energía inmediatamente, es fácil de consumir y tiene una gran densidad energética. El problema es que, debido a que es un producto procesado y cocido, tiene azúcar añadido, menos fibra y pocos micronutrientes.

¿Cómo rendir mejor en el gimnasio?

Hay 7 claves para un entrenamiento perfecto:

1- Nutrición adecuada.

Asegurate de consumir carbohidratos para el pre-entrenamiento, proteínas en el post e hidratarte constantemente.

2- Recuperación.

Es fundamental dormir al menos 8 horas y tener días de descanso.

3- Planificación del entrenamiento.

Seguir un programa estructurado que respete la progresión y técnica.

4- Suplementar.

La creatina, cafeína y Beta-alanina ayudan, junto a una buena dieta, en el rendimiento.

5- Mentalidad y enfoque.

Las metas claras y visualización de los logros ayudan a conseguir el mejor estado posible.

6- Equipamiento y entorno.

Ropa y calzado adecuado en un gimnasio con el equipo correcto.

7- Calentamiento y movilidad.

Realizar una entrada en calor de 5 a 10 minutos ayuda con la flexibilidad y la recuperación.