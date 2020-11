Cómo activar Disney+ Plus en Flow: tutorial para ver las películas y paso a paso para ver el estreno de Mandalorian y Mulan 2

Tras meses de espera, Disney+ o Plus ya se puede ver en la Argentina. La nueva plataforma de streaming del gigante del entretenimiento tiene en exclusiva todo el catálogo de películas y series de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, que le sacó a Netflix, su gran competidor. Además, tiene los documentales de National Geographic.

Así, los argentinos podrán ver el estreno de las esperadas The Mandalorian, de la saga Star Wars, y Mulan. La oferta se completará con más de 70 producciones originales de la región, muchas de las cuales se verán en 2021.

Los clientes de Flow ya pueden acceder de manera directa a Disney+ mediante una aplicación integrada en la plataforma, aunque debido al tráfico la página colapsó y todavía muchos usuarios no puedieron acceder al servicio.

Gracias al acuerdo entre ambas compañías, los clientes de Flow y Personal tendrán hasta 3 meses de acceso a Disney+ de regalo para disfrutar en el dispositivo de su preferencia (smartphone, smartTV, tablet o computadora).

La compañía explicó que podrán acceder a este beneficio sin cargo por 3 meses quienes tengan los combos HD, Flow Now o Flow Box junto con el plan de 100 megas de Internet. De lo contrario, los clientes podrán acceder a la bonificación gratuita sólo por un mes.

Después de los primeros meses bonificados, los suscriptores pueden incluir a Disney+ dentro de la oferta de Flow y Personal por $ 385 finales por mes, que se podrán abonar por medio de la factura de los servicios, sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito para contratarlo.

La profecía también se cumple en la vida real �� Con Flow tenés Disney+ hasta tres meses de regalo. #FlowteregalaDisneyPlus #FlowParaVos Suscribite , y una vez pasados los 3 meses, ¡Pagalo en tu factura y en pesos, a $385 finales por mes! Activalo desde https://t.co/nbwdeNKJ4r pic.twitter.com/MiIXo3XdLc — Flow Contenidos (@FlowContenidos) November 17, 2020

Además, en esta primera etapa de integración de Disney+ en Flow, el cliente que posea un decodificador Flow y tenga una cuenta de Disney+, podrá acceder al servicio directamente a través de una aplicación dedicada y hasta los 3 primeros meses de regalo.

Todos los títulos originales producidos por y para Disney+, así como las colecciones completas de todos los contenidos de sus 5 estudios (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic) en todos los formatos (películas, series, cortos, shows y documentales) estarán exclusivamente en la plataforma.

En diálogo con Clase Ejecutiva, Natalia Scalia, Líder de Direct To Consumer de The Walt Disney Company Latinoamérica, confirmó una gran noticia para los fanáticos de Star Wars. Porque ya se puede ver la primera temporada y la segunda de The Mandalorian, la exitosa serie que se sitúa unos años después de los eventos de El regreso del Jedi.

"De acuerdo a cada título se irá decidiendo si los contenidos se estrenan al mismo tiempo que en otros mercados. Pero en el caso de The Mandalorian, por su éxito y sus fieles fanáticos, no habrá defasaje", explicó Scalia.

Tutorial: paso a paso, cómo activar Disney+ Plus en Flow

1. Iniciar sesión en tu cuenta de Telecom-Cablevisión Flow en un navegador web o en la aplicación.

2. Ingresar a "Mi cuenta" para ver más opciones de suscripción o a la página de aterrizaje de Disney+ al momento de iniciar sesión.

3. Seleccionar "Suscribirte".

4. Confirmar la compra (usar el PIN si está habilitado).

5. En la página de confirmación, seleccionar ACTIVAR DISNEY+.

6. Cablevisión enviará un correo electrónico para la activación de la cuenta de Disney+.

7. Escribir la dirección de correo electrónico y crear una contraseña para la nueva cuenta de Disney+.

8. Aceptar los términos y condiciones.

9. Completar la activación de la cuenta.

Se podrá iniciar sesión en Disney+ desde la aplicación y decodificador después de adquirir Disney+ a través de Telecom-Cablevisión en el navegador web.