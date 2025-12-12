Javier Milei cumplió dos años en la Casa Rosada y decidió marcar el ritmo político del verano: envió al Congreso seis proyectos clave para ser tratados en sesiones extraordinarias, aprovechando el impulso que dejó la victoria legislativa de octubre. Entre ellos, el Presupuesto 2026, la reforma impositiva y, sobre todo, el ambicioso plan de modernización laboral, que promete reconfigurar el mercado de trabajo y ya encendió fuertes debates. ¿Cuáles son los puntos centrales de estas iniciativas? ¿Y cuáles son los que generan mayor resistencia?

Mientras tanto, del otro lado del mostrador, la oposición mide fuerzas y evalúa qué margen tiene para tensar en medio de una negociación que será milimétrica. Y el sindicalismo, en alerta total, ya anticipa un verano caliente con movilizaciones, paros y estrategias judiciales. El clima político se recalienta y promete capítulos intensos.

En paralelo, llegan novedades económicas que mezclan señales alentadoras y preocupaciones: una inflación que vuelve a acelerar, un bono que entusiasma al ministro Luis Caputo y una medida largamente esperada por el sector agropecuario. Un panorama mixto para un gobierno que busca sostener el orden macro mientras prepara reformas estructurales.

