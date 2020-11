Netflix confirma nuevas temporadas de The Crown pero con otra actriz como Isabel II La temporada 4 de The Crown tuvo su estreno en Netflix en noviembre. Y es una de las más vistas por el protagonismo de Lady Di, en sus primeros años en la corona, y de Margaret Thatcher como primer ministra. Y ya hay novedades sobre cuándo llega la 5 e incluso la 6. Quién es la nueva actriz que hará de la reina Isabel II

Mientras los fervientes seguidores de Su Majestad, la reina Olivia Colman y compañía, disfrutan de la temporada 4 de The Crown que tuvo su estreno en Netflix en noviembre, ya circula información sobre cuándo se estrena la temporada 5. E incluso se especula con una temporada 6.

En un principio, se había anunciado que la temporada 5 sería la última de The Crown, la serie sobre la reina Isabel II de Inglaterra producida por Netflix. Pero hubo un cambio de opinión: "Cuando empezamos a discutir el argumento, quedó claro que, para hacer justicia a la riqueza y complejidad de esta historia, necesitábamos volver al plan inicial y rodar una temporada 6", aseguró Peter Morgan, creador de la serie.

En noviembre de 2016, el jefe de Contenido de Netflix, Ted Sarandos, confirmó que el proyecto inicial de Morgan prescribía 6 temporadas. "La idea es hacer que esto abarque 6 décadas, presumiblemente en 6 temporadas, y hacer que todo el programa dure entre 8 y 10 años años", afirmaba en The Hollywood Reporter.

Cuándo se estrena la temporada 5 de The Crown

La temporada 3 se estrenó en noviembre de 2019 tras un paréntesis de dos años entre el reinado de Claire Foy (2016-2017), la primera Isabel II, y el de Olivia Colman (2019-2020). Parece que Netflix va a seguir la misma estrategia en el segundo relevo en el trono, por lo que la nueva temporada no llegará a la plataforma hasta 2022.

Según Deadline, la ficción se tomará un descanso en el rodaje y no volverá al trabajo hasta junio de 2021, momento en que se producirá el cambio de actriz que interpreta a la monarca. Esta decisión no ha estado motivada por el coronavirus, se aclara, sino que era algo ya previsto.

Una nueva reina

Después de dos temporadas, Claire Foy dio paso a Olivia Colman para dar vida a una versión más madura de la reina. Dos temporadas después, esta cederá su puesto a Imelda Staunton, ganadora de cinco premios Olivier, un Bafta y una nominación al Oscar por Vera Drake, quien declaró estar honrada de convertirse en la tercera Isabel II de la ficción más vista de Netflix. Será la responsable de contar la madurez de la monarca inglesa

"Me encantó ver The Crown desde el principio. Como actriz, fue una alegría ver cómo Claire Foy y Olivia Colman han aportado algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento verdaderamente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar a The Crown a su conclusión", aseguraba la actriz que hizo el rol de Dolores Umbridge en la película de Harry Potter y la Orden del Fénix.

Los productores de la serie siguen trabajando en el casting de actores para la temporada 5 y 6. Primero se anunció el nombre de Imelda Staunton. Luego se confirmó qué actor dará vida a su marido, Felipe de Edimburgo, en la recta final de la serie de Netflix.

Según se informó en la cuenta de Instagram de la serie, el elegido es Jonathan Pryce, el veterano actor británico que tomará el relevo de Tobias Menzies, su compañero en Juego de Tronos y quien ha sido el rey consorte en las temporadas 3 y 4.

"Estoy encantado de volver a trabajar con Netflix. La experiencia positiva que tuve al hacer Los Dos Papas me ha dado la confianza para enfrentarme a la abrumadora perspectiva de interpretar al príncipe Felipe", declaró.