Luego de que el presidente Javier Milei firmara y enviara el proyecto de modernización laboral al Senado, la senadora Patricia Bullrich comenzó a diagramar el esquema de tratamiento que intentará llevar a cabo en diciembre, aunque el panorama asoma a posponerse para una prórroga de enero o febrero .

El proyecto tuvo giro a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, la cual buscará presidir la exministra de Seguridad exclusivamente en extraordinarias, y a Presupuesto y Hacienda, comandada hasta el recambio por el libertario Ezequiel Atauche.

La reunión de labor parlamentaria para constituir las comisiones se agendó para el próximo martes 16, para cuando -mientras tanto- en la Cámara de Diputados avanzarán con el dictamen del Presupuesto 2026.

Desde el oficialismo trabajaron con extremo hermetismo la posibilidad de ir a una sesión el mismo miércoles , aunque las fuentes de La Libertad Avanza consultadas por El Cronista descartaron en off the record que sea posible.

Para tratar el proyecto necesitarían dos tercios, ya que aunque tuvieran dictamen el reglamento de la Cámara alta establece un lapso de siete días desde entonces para poder ir a sesión, por lo que la sesión sería para que asuma Enzo Fullone en reemplazo de Lorena Villaverde, quien resignó a su banca para quedarse en Diputados tras la impugnación que impulsó el peronismo.

Con esa opción fuera de la mesa, el plan de LLA sería que el próximo miércoles y jueves se lleven adelante los plenarios de comisión , con posibilidad de un tercer plenario ya que el debate podría incluir a cientos de invitados.

El Cronista pudo saber los días de sesión estimados en el oficialismo, bajo este esquema, son el 22 o 26 de diciembre, la semana atorada de feriados festivos que en el Congreso ven poco viable por los viajes de los diputados y senadores a sus provincias.

La primer fecha tentativa ya queda descartada sin dos tercios. “No dan los plazos, y el 26 es a las corridas y sin que se equivoquen en nada. El 29 o el 30 podría ser“, interpretó una fuente parlamentaria.

La convocatoria a sesiones extraordinarias define como último día el 30 de diciembre, aunque en el Gobierno dan por descontado un segundo llamado para al menos mediados de enero y hasta fines de febrero.

Las ansiedades en el Senado podrían derivar en una prórroga de extraordinarias para principios de enero , de manera tal que consigan al menos sancionar el Presupuesto 2026 y, por órdenes de Bullrich, que la laboral se encuentre ya en ese entonces en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La idea de llevar adelante ambos tratamientos en paralelo, justamente, es para abroquelar las negociaciones del Presupuesto en conjunto con la laboral.

El martes que viene se definirá la hoja de ruta detallada y, mientras tanto, en LLA ya hubo más movimientos para asegurarse un buen posicionamiento en las comisiones que se constituirán en este tramo extraordinario.

Unión por la Patria continúa siendo el interbloque con mayor representación, ya que contuvo también al bloque de Gerardo Zamora y a Convicción Federal. Los 24 lugares compiten, del otro lado, con los 21 de LLA (si asume Fullone) que cuenta con la colaboración De Francisco Paoltroni y ahora Luis Juez, quien este jueves se fue del PRO para constituir un monobloque cordobés e integró un interbloque con los violetas.

“Me alegra tenerlo cerca: un hombre de convicciones firmes, decente y que siempre está del lado de los cambios profundos que la Argentina necesita. Nuestro equipo se fortalece con un Senado decidido a empujar las reformas y a construir un país ordenado y libre. Vamos con todo”, expresó Bullrich sobre el movimiento del exPRO en redes sociales.

Le sigue la Unión Cívica Radical con 10 bancas, el PRO con 3 y luego, con dos cada uno, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Unidad Federal (Corrientes y Córdoba) y Por Santa Cruz. El resto son monobloques: la tucumana de Osvaldo Jaldo, Beatriz Ávila, la neuquina Julieta Carroza y la chubtuense Edith Terenzi.