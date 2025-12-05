Una petrolera argentina desembarca en un proyecto clave de shale de Estados Unidos

Netflix anunció la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por u$s 82.700 millones, una operación que abarca sus estudios de cine y televisión, además del negocio de streaming que incluye HBO Max y HBO.

La transacción se cerrará una vez que WBD complete la separación de sus cadenas de televisión, y sus negocios de streaming y estudios, en dos compañías independientes. Esta reestructuración, que ya había sido anunciada por la compañía, responde a la caída acumulada del 50% de sus acciones desde la formación del grupo en 2022 tras la fusión de Warner Media y Discovery.

Como parte de la operación, WBD avanzará con la separación de sus señales de televisión por cable, como CNN, TNT y Discovery, que pasarán a integrarse en una compañía independiente -Discovery Global- antes de que los estudios y las unidades de streaming se transfieran a Netflix.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery seguirá al frente de los nuevos estudios de WBD que funcionarán independientemente del gigante del streaming para producir y distribuir películas y programas de televisión.

Se trata de un movimiento que transformará a Netflix en el jugador dominante en Hollywood, ya que tendrá toda la biblioteca histórica de series y películas de su excompetidor, así como la totalidad de la programación de HBO .

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter- con títulos que definen la cultura como Stranger Things , Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar , podremos hacerlo aún mejor”, dijo en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Greg Peters, codirector ejecutivo de la compañía, señaló que la adquisición mejorará la oferta de Netflix y acelerará el negocio durante las próximas décadas “fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”.