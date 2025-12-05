Netflix anunció la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por u$s 82.700 millones, una operación que abarca sus estudios de cine y televisión, además del negocio de streaming que incluye HBO Max y HBO.
La transacción se cerrará una vez que WBD complete la separación de sus cadenas de televisión, y sus negocios de streaming y estudios, en dos compañías independientes. Esta reestructuración, que ya había sido anunciada por la compañía, responde a la caída acumulada del 50% de sus acciones desde la formación del grupo en 2022 tras la fusión de Warner Media y Discovery.
Como parte de la operación, WBD avanzará con la separación de sus señales de televisión por cable, como CNN, TNT y Discovery, que pasarán a integrarse en una compañía independiente -Discovery Global- antes de que los estudios y las unidades de streaming se transfieran a Netflix.
David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery seguirá al frente de los nuevos estudios de WBD que funcionarán independientemente del gigante del streaming para producir y distribuir películas y programas de televisión.
Se trata de un movimiento que transformará a Netflix en el jugador dominante en Hollywood, ya que tendrá toda la biblioteca histórica de series y películas de su excompetidor, así como la totalidad de la programación de HBO.
“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter- con títulos que definen la cultura como Stranger Things , Cazadores de demonios K-Pop y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor”, dijo en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.
Greg Peters, codirector ejecutivo de la compañía, señaló que la adquisición mejorará la oferta de Netflix y acelerará el negocio durante las próximas décadas “fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”.
Según el acuerdo, los inversores de WBD recibirán u$s 23,3 millones en efectivo y u$s 4,5 millones en acciones de Netflix por cada acción de WBD.