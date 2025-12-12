En esta noticia Por qué el riesgo país no baja: esto dijo Ferreres

Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF & Asociados, puso la lupa sobre la estrategia cambiaria del Gobierno de mantener el esquema de bandas sobre el dólar.

El analista advirtió sobre el progresivo atraso de la divisa estadounidense frente a una inflación que se mueve por encima de los dos puntos. El último dato de IPC, correspondiente a noviembre, justamente fue del 2,5%.

“Estamos teniendo un ajuste de la banda superior del tipo de cambio del 1% por mes, cuando la inflación está por encima. Todos los meses nos atrasamos un poco en materia cambiaria“, explicó.

Al respecto, Ferreres reveló a cuánto debería estar la cotización para no quedar rezagada: “Al ver que nos faltan los dólares, creemos que el tipo de cambio debería estar más arriba de lo que está la banda superior“.

No obstante, aclaró que no ve intenciones en el ministro Luis Caputo de modificar este esquema y que ratificará la estrategia actual de mantener el dólar cerca de la banda superior.

Ferreres explicó por qué el riesgo país se mantiene en la zona de entre 600 y 650 puntos. Para el especialista, siguen las dudas “de si Argentina va a ir consiguiendo la plata para poder pagar (los vencimientos de deuda), porque no tiene reservas liquidas que sean buenas”.

Detalló que, si bien las tenencias de oro se valorizaron hasta los u$s 8.500 millones, los vencimientos de enero y julio de 2026 (u$s 4.500 millones cada uno) siguen siendo puntos de presión.

“Son dos puntos de ruptura”, definió Ferreres al señalar que esos pagos son la causa fundamental de que el riesgo país no baje. Para ilustrar la desconfianza del mercado, Ferreres comparó la situación local con la de países como Uruguay, Chile y Brasil.

“Ellos siempre han cumplido con sus compromisos y tienen muchas reservas disponibles para poder cumplirlos en cualquier momento. Nuestro problema es que no tenemos reservas”, completó.