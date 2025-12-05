El acuerdo, valuado en USD $83,000 millones, equivale a cerca de 4.5 años del flujo de caja libre

Pese a que las acciones de Netflix cedieron ligeramente tras el anuncio del acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery, los analistas mantienen una visión favorable sobre la plataforma de streaming y anticipan un crecimiento de más de 41% en los próximos 12 meses.

La firma estadounidense de corretaje Oppenheimer estimó que los títulos de Netflix podrían alcanzar los 145 dólares por acción, lo que implica un potencial de alza de 41.7% respecto a los 102.19 dólares registrados el viernes en operaciones intradía (Ciudad de México, 10:08 horas).

El acuerdo, valuado en USD $83,000 millones, equivale a cerca de 4.5 años del flujo de caja libre proyectado previo a la transacción y se compara con un valor empresarial de USD $436,000 millones para Netflix, considerando un precio por acción de 99 dólares, según cálculos de Oppenheimer.

La operación aún está sujeta a la aprobación de accionistas de Warner y reguladores, así como a las condiciones habituales de cierre. Netflix estimó que la transacción podría concretarse en un plazo de 12 a 18 meses.

Hasta el momento, las acciones de Netflix, que cotizan también en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores, cayeron 2.80% para alcanzar los MXN $1,827.56 por unidad (Ciudad de México 11:21 horas).

Por ahora, los inversionistas mantienen una postura cautelosa ante el nivel de gasto que asumirá Netflix y su impacto potencial en el desempeño de la acción. Oppenheimer calcula que la compra representa 14 veces el EBITDA proforma de 2029, incorporando MXN $2,500 millones en sinergias de costos fijos, principalmente en tecnología y otras áreas operativas.

El cálculo no incorpora posibles sinergias de ingresos o contenido, que podrían añadir valor más allá del ahorro en costos.

El consenso de 49 analistas que siguen a la compañía mantiene una recomendación de Compra, con un precio objetivo promedio de USD $134.4, equivalente a un alza potencial de 31.3% respecto a la última cotización intradía. Sin embargo, no todas las áreas de análisis comparten el optimismo; Huber Research recortó su recomendación a Venta.

Warner Bros. Discovery aún debe completar la separación de Discovery Global antes del cierre de la operación.

“Al combinar la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros. con nuestros títulos que definen la cultura, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que le gusta y ayudar a definir el próximo siglo de la narración”, dijo Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, durante la presentación.

Reuters adelantó desde octubre que Netflix analizaba una oferta por los estudios y la división de streaming de Warner Bros. Discovery, una combinación que podría reconfigurar el panorama de la industria.