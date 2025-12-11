Una famosa fábrica de enlatados en Buenos Aires cerró y se despide de la provincia. Foto: MINGA

La industria pesquera sufrió un duro golpe después de que se anunciara que una famosa fábrica de enlatados de Mar del Plata cerró después de más de dos décadas en el mercado. De esta manera, dejará de producir para todo el país.

Se trata de la marca Marechiare, quienes venían readaptando su mercado ante las importaciones que afectaron la venta de sus productos.

La historia de Marechiare: 25 años de tradición en la industria pesquera

Fundada en 1997, Marechiare se consolidó como un pilar de la industria de enlatados en Mar del Plata, una ciudad conocida por su puerto pesquero y su contribución al sector alimenticio nacional. La fábrica se especializaba en conservas de pescados, ofreciendo productos accesibles y de calidad que llegaban a mesas de todo el país.

Durante su trayectoria, generó cientos de empleos directos e indirectos, apoyando a familias en una zona donde la pesca y el procesamiento de alimentos son motores económicos clave.

Sin embargo, los últimos meses entraron en crisis, dado que la producción se suspendió por completo debido a una caída drástica en las ventas –alrededor del 60%, según declaraciones previas de la empresa– y un aumento exponencial en los costos operativos.

Para liquidar el stock remanente, Marechiare mantuvo abierta una tienda online hasta agotar los productos, pero el 9 de diciembre llegó el anuncio final: “Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós”.

El anuncio de la empresa sobre su cierre

En la página web de Marechiare ya no figuran sus productos o detalles de la empresa, sino que dejaron un mensaje de despedida después de dos décadas de funcionamiento:

“Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados.

Desde entonces, mantuvimos esta tienda online activa para liquidar el stock remanente. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós.

Hacemos este anuncio con mucho dolor, por los puestos de trabajo que quedaron en el camino y porque apostamos todo a la recuperación de esta marca histórica que adquirimos en 1997 y en la cual invertimos capital y esfuerzo, siendo incluso precursores en la venta online de conservas en el país.

Aunque cerramos esta etapa digital, nuestra vocación industrial sigue intacta. Gracias por habernos acompañado todos estos años. Ojalá sea un hasta pronto“.

¿Por qué cierra esta empresa?

En diálogo con Canal 8 de Mar del Plata, el director de la empresa, Federico Angeleri, explicó previo a su cierre que debían adecuarse al nuevo mercado de importaciones.

“Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. No nos dejan otra opción”, sostuvo.

En ese sentido, reconoció que la industria pesquera sufre un gran problema: “Tenemos convenios con gremios viejos que quedaron atrasados y no hay margen de negociación, y hoy la industria pesquera ya no es negocio”.

A su vez, insistió en que no estaban en condiciones de “competir contra todo el aluvión de importados”, por lo que decidieron “dejar de producir” para reducir los márgenes de pérdida.