Luego de la última reunión del Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno publicó y oficializó cuáles serán los proyectos de ley que tratará el Congreso en sesiones extraordinarias.

Tal lo informado en el Decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Parlamento sesionará de forma extraordinaria hasta el 30 de diciembre. En este período, la intención del Ejecutivo es impulsar una de las siguientes propuestas:

Presupuesto 2026.

Inocencia Fiscal.

Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria.

Modernización laboral.

Reforma del Código Penal.

Adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar.

“Llevarán a un futuro de libertad y prosperidad, que es, en algún punto, por lo único que estamos acá y por lo único que vinimos a gobernar la Argentina”, aseguró Adorni en Casa Rosada.

En particular, el proyecto de “Inocencia Fiscal” cobró relevancia a partir de la idea que dejó trascender el Gobierno a mediados de mayo. El objetivo es que los argentinos utilicen los dólares que tienen “guardados en el colchón” para “remonetizar la economía”.

Según estimó en mayo el presidente Javier Milei, los ciudadanos tienen entre u$s 200.000 millones y u$s 400.000 millones en “los colchones”.

Sin embargo, dado que en Argentina el ahorro informal es una práctica muy común; ya sea por la carga tributaria y/o controles financieros , lo que necesitan los contribuyentes es seguridad jurídica. En otras palabras, esto permitiría que puedan usar sus ahorros no declarados, sin miedo permanente a recibir una causa penal.

Y, para lograr ello, uno de los puntos clave es la propuesta del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), esquema que ya había sido adelantado por el Gobierno.

El Gobierno va por los "dólares del colchón"

Se trata de un esquema para personas humanas y sucesiones indivisas -residentes en el país- con ingresos de hasta $ 1.000 millones y patrimonio inferior a $ 10.000 millones. No se extiende a sociedades, fideicomisos ni otras estructuras jurídicas.

Qué es el régimen simplificado de Ganancias, uno de los cambios que impulsa Gobierno

En mayo de este año, la actual gestión presentó el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”, una iniciativa cuyo objetivo principal es incentivar a los ciudadanos a que vuelquen sus ahorros en la economía.

En su momento, luego de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Economía, el Banco Central (BCRA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se impulsó la creación del régimen simplificado de Ganancias, un aumento de los umbrales en lo que respecta a operaciones bancarias/billeteras virtuales, y se derogaron diferentes regímenes informativos .

El proyecto de ley no prosperó en su debido tiempo. Para colmo, también surgió una propuesta de parte del diputado Ricardo López Murphy y Oscar Carreño, la cual instaba a modificar el Régimen Penal Tributario -Ley 24.769- y la Ley 27.430 de impuesto a las Ganancias.

Ahora, con el envió del proyecto de “Inocencia Fiscal” al Congreso, el Gobierno impulsará dichas modificaciones, en particular la propuesta del régimen simplificado de Ganancias.

Se trata de uno de los ejes clave que va atado al plan que tiene el Gobierno para incentivar a los argentinos a utilizar los “dólares del colchón”.

“Bajo este esquema, la Administración Federal podrá proponer una declaración prearmada, que el contribuyente podrá aceptar con efecto liberatorio total del impuesto y presunción de exactitud, salvo que se detecten discrepancias graves o documentación apócrifa. Este mecanismo [régimen simplificado de Ganancias] busca reducir la carga administrativa, fomentar la formalización y enfocar los esfuerzos de fiscalización en los sectores de mayor riesgo”, detalla el informe final que publicó el Consejo de Mayo.

Previamente, cuando se anunció el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”, el titular de ARCA, Juan Pazo, aseguró que este régimen permitirá “blindar” a los ciudadanos.

El titular de ARCA fue contundente respecto al nuevo RSG

“La gente que adhiera podrá normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial. ARCA le calculará su monto a pagar de impuesto a las Ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio ni su consumo personal durante ese periodo”, mencionó.

Las claves del régimen simplificado de Ganancias

El Capítulo III del “Principio de Inocencia Fiscal” enfatiza en que la modalidad simplificada de declaración jurada de Ganancias requerirá la verificación de las siguientes condiciones :

Ingresos totales, gravados, exentos y/o no gravados por el impuesto a las Ganancias, de hasta pesos mil millones ($ 1.000.000.000). Patrimonio total, entendiendo como tal a la sumatoria de los bienes en el país y en el exterior, gravados, exentos y/o no gravados por el impuesto sobre los bienes personales, de hasta pesos diez mil millones ($ 10.000.000.000). No califquen como “grandes contribuyentes nacionales” a criterio del fisco.

Asimismo, también se introduce un concepto sumamente importante para quienes se adhieran: el efecto liberatorio del pago.

“ Se considerarán satisfechas sus obligaciones en concepto de Impuesto a las Ganancias del período fiscal en cuestión tanto desde el punto de vista formal como material , lo que implica que el contribuyente gozará del efecto liberatorio del pago con relación a ese tributo y período fiscal”, resalta el artículo 39 del proyecto de ley.

Sin embargo, aparece una excepción para el contribuyente que omita “la declaración de ingresos o el cómputo de una deducción improcedente y/o la utilización de facturas u otros documentos que resultaren apócrifos”.

Por otro lado, la normativa añade otro término: la presunción de exactitud. ¿Qué significa? Según el artículo 40, “se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado [IVA] correspondientes a los períodos no prescriptos ”.

De todas formas, el fisco podría impugnar la declaración jurada si detecta " una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros ”.

Otros aspectos clave del “Principio de Inocencia Fiscal”

En primera instancia, el proyecto actualiza los montos mínimos que determinan la configuración de delitos tributarios e introduce un mecanismo de extinción de la acción penal mediante el pago íntegro de las deudas e intereses o, en caso de haberse iniciado el proceso penal, mediante el pago adicional del 50 % del monto adeudado dentro de los treinta días hábiles posteriores a la imputación.

“La intención es concentrar el poder punitivo del Estado en los casos de evasión significativa, desincentivar la criminalización de infracciones menores y promover la regularización voluntaria”, sostiene la administración mileísta.

En segundo lugar, también se busca reformar los procedimientos administrativos y los plazos de prescripción tributaria (Ley 11.683). La propuesta insta a reducir el plazo general de prescripción. Esto afecta a los contribuyentes que presenten en término sus declaraciones juradas y no registren discrepancias sustanciales con la información que dispone el fisco.

Cómo adherirse al régimen simplificado de Ganancias

Cualquier contribuyente puede adherirse al régimen simplificado. En la página de ARCA ya se encuentra disponible esta opción, pero, en caso de aprobarse esta propuesta, tendrá mayor respaldo.

¿Cuál es el motivo? El esquema que lanzó el Ejecutivo contempla la posibilidad de presentar una declaración simplificada, sin informar el patrimonio. El marco normativo del régimen, contemplado en el proyecto, es mucho más amplio.

“La ley le da rango legal, y además establece una presunción de exactitud de las declaraciones juradas. También contempla el efecto liberatorio del pago”, diferenció el abogado y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

Desde el 1 de junio, los ciudadanos ya pueden adherirse al nuevo régimen simplificado de Ganancias. “En el próximo vencimiento, en mayo 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil en la web de ARCA, mirar el monto que le presenta el organismo, aceptar ese monto y pagarlo, o revisar el monto en función de los datos presentados”, señalan desde el ente recaudador de impuestos.

Y aclaran: “ARCA va a poner el foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial”.