En esta noticia

En este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4751 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de diciembre

 1°4751 11°4516
 7743  12°5998
 3°9641 13°1604 
 7750  14°2988 
 6536  15°2090 
 6°1384  16°9971
 3438  17°6434 
 5170  18°9711 
 3623  19°6725 
 10°5002 20°2702 

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño puede reflejar la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones que requieren un cambio o una decisión drástica.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la creatividad y la habilidad para resolver problemas. Puede indicar que estás buscando nuevas formas de abordar desafíos o que necesitas afilar tus habilidades para lograr tus objetivos.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.