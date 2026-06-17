Calesita es un evento gastronómico ya instalado en la agenda porteña. Este jueves 18 de junio celebrará su quinta edición con más de 20 cocineros nacionales e internacionales de 7 países de la región, en una noche para pasear por la ciudad probando platos de altísimo nivel.

Justamente como en una calesita, el evento invita al público a girar por 8 restaurantes y bares ubicados entre Palermo y Villa Crespo y probar platos creados especialmente para la ocasión en colaboración entre los mejores cocineros del país y Latinoamérica.

No hay recorrido obligatorio, ni reserva previa, ni precio de entrada, sino que cada comensal elige su recorrido, sus paradas y qué platos probar en cada lugar, con precios que van entre los $ 20.000 y $ 35.000.

La noche para probar platos desde $ 20.000 de los mejores cocineros y restaurantes premiados

Por la cercanía, el recorrido se puede hacer a pie, en auto o en uno de los colectivos temáticos de Calesita, que van haciendo el circuito con paradas en cada sede de manera gratuita.

“La gente lo espera durante el año. Es un evento que se estableció y que pudo cumplir sus objetivos: que la gente acceda a una gastronomía de alto nivel y que la pueda probar ”, cuenta Germán Sitz, uno de los cerebros detrás del Grupo Thames y cofundador de Calesita, en diálogo con El Cronista.

“La idea nace después de ver muchos eventos gastronómicos donde todo quedaba reducido a un grupo muy pequeño de comensales. Con Calesita buscamos integrar a la mayor cantidad de gastronomía posible, y por otro lado, de que toda la gente pueda venir, de que los eventos se llenen y que sean accesibles para todos los comensales”, agrega.

Esta filosofía de llevar la alta cocina al público general a un precio razonable se mantuvo inalterada edición tras edición. El año pasado asistieron unas 3.000 personas, y para esta quinta vuelta se espera una convocatoria similar o mayor.

Esta edición 2026 contará con referentes de la gastronomía de Argentina, México, Panamá, Brasil, Perú, Colombia, Chile y Costa Rica.

Uno de los cerebros detrás del Grupo Thames y cofundador de Calesita.

Cuáles son los 8 restaurantes “sede” de Calesita 2026

Niño Gordo (Thames 1810, Palermo)

Niño Gordo (N°21 Latin America’s 50 Best Restaurants / Recomendado Guía Michelin 2025) recibe a Pedro Bargero con su nuevo proyecto Tapé Criollo, al colombiano Harry Sasson —referente con más de tres décadas de trayectoria— y a Nicolás Tykocki, chef joven del año según la Guía Michelin 2025 y al frente de Ácido, en Chacarita.

José El Carnicero (Thames 2316, Palermo)

José El Carnicero une a Álvaro Clavijo —chef de El Chato, el restaurante colombiano que en 2025 fue nombrado el mejor de América Latina—, Javier Rodríguez (El Papagayo, Córdoba) y Gonzalo Aramburu, el único chef con dos estrellas Michelin en Argentina. Todo junto a la dupla Germán Sitz - Pedro Peña.

Damian Liviciche

Víctor Audio Bar (Soler 5130, Palermo)

Víctor Audio Bar, el bar del equipo de Tres Monos y Niño Gordo, será escenario del cruce entre Alejandra León (Lady Bee, Lima —N°13 del mundo según The World’s 50 Best Bars—), Marcos Baeza (Fukasawa, Santiago), Pablo del Río (Finca El Paraíso de Luigi Bosca, Mendoza) y Walter Lui (Hong Kong Style, Buenos Aires).

Gran Dabbang (Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1543, Palermo)

En Gran Dabbang, Mariano Ramón le abre su cocina a Tássia Magalhães —la brasileña de Nelita que fue elegida Mejor Chef Femenina de América Latina 2025 por Latin America’s 50 Best Restaurants—, Juan Pablo Raide (Casa Las Cujas, Chile) y Leo Lanussol (Ness, Buenos Aires).

Julia (Loyola 807, Villa Crespo)

En Julia (N°50 Latin America’s 50 Best Restaurants / Recomendado Guía Michelin 2025), el chef Julio Báez recibe a Pedro Chavarría (DeMo, Chile), Janaína Torres —nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo 2024 por The World’s 50 Best Restaurants— y el dúo brasileño Caio Yokota y Victor Valadão de AIÔ, recientemente destacado en la edición 2026 de la Guía Michelin.

Mercado de Liniers (Gorriti 6012, Palermo)

Mercado de Liniers, de Dante Liporace, reúne a Kamel Abi Hassan (Umi, Panamá), Pablo Bonilla (Sikwa, Costa Rica —referente de la cocina indígena centroamericana—) y Alejandro Féraud (Alo’s Bistro, Buenos Aires).

3 Monos (Guatemala 4899, Palermo)

3 Monos (N°10 del mundo y mejor bar de América del Sur según The World’s 50 Best Bars) se cruza con Freddy Andreasson, del premiado bar El Gallo Altanero de Guadalajara, y Esteban Ovalle, bartender argentino que lidera Hideout Speakeasy en San Pablo.

La Uat cerrará la noche con una fiesta, como ya es tradición.

Cómo funciona Calesita

El evento comienza a las 20 horas y se extiende hasta la medianoche. No hay un orden establecido: cada comensal puede entrar al restaurante que prefiera, probar los platos que le llamen la atención, y pasar a la siguiente parada cuando quiera.

La recomendación de siempre es llegar con tiempo, revisar los menús disponibles en cada sede y no subestimar las filas.

Para Sitz, la fórmula es tan clara ahora como el primer día: “Que la gente pueda consumir una gastronomía de altísimo nivel por un valor súper razonable y que se pueda seguir enamorando de la gastronomía”. Cinco ediciones después, Buenos Aires le sigue dando la razón.