Los postres y recetas dulces son el complemento ideal para acompañar el mate de la tarde. Dentro del universo de la repostería saludable, existe una preparación de repostería saludable muy conocida por no utilizar harina ni azúcar.

Esta receta es ideal para todo público porque no tiene gluten y una composición reducida en carbohidratos, por lo que se convierte en la mejor opción para quienes quieren disfrutar algo dulce sin romper la dieta.

Receta de budín de zanahoria y manzana saludable

En el mundo de la pastelería, la manzana y la zanahoria son claves, ya que son usados en tortas y budines.

Para esta preparación se necesitan los siguientes ingredientes:

2 zanahorias medianas (crudas, ralladas finas)

2 manzanas rojas (sin piel, ralladas)

3 huevos

½ taza de avena molida (opcional, para dar estructura)

½ taza de frutos secos picados (nueces, almendras)

1 cucharadita de polvo de hornear (sin gluten)

1 cucharadita de canela

Ralladura de limón (opcional)

Endulzante natural (stevia o eritritol)

Preparación:

Precalentar el horno a 180 °C.

Mezclar los ingredientes húmedos: huevos, zanahoria y manzana ralladas.

Incorporar los secos: avena, frutos secos, polvo de hornear y canela.

Verter en molde previamente engrasado.

Hornear durante 35-40 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

Cuántas calorías aporta cada porción del budín

Por cada porción, esta preparación aporta: