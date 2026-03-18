Preparar pancakes saludables en casa es más fácil de lo que parece y existe una receta que permite hacerlos sin tener que utilizar harina ni azúcar. Gracias a su simpleza, su perfil nutritivo y textura esponjosa, estos pancakes que no llevan harina ni azúcar son una opción ideal para incorporar en el desayuno o la merienda sin recurrir a alimentos pesados o elevados en calorías. Además, no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni técnicas complicadas y, en pocos minutos, es posible lograr unos pancakes deliciosos, versátiles y que quedan bien con cualquier tipo de frutas. Este tipo de pancakes que no llevan harina ni azúcar se presentan como una variante de la receta tradicional, pero igual de esponjosos y sencillos de hacer. Para prepararlos, es importante contar con los siguientes ingredientes: Por su parte, se recomienda utilizar bananas maduras porque serán más fáciles de pisar y aportarán una suavidad mayor al momento de cocinarlas. Opcionalmente, se les pueden agregar chips de chocolate amargo, frutos secos o miel para acompañarlos y pueden ser consumidos tanto en caliente como fríos.