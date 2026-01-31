Buenos Aires ofrece este San Valentín propuestas que combinan gastronomía, cultura y experiencias urbanas pensadas para compartir.

¿Por qué subir al Mirador del Obelisco es uno de los planes más originales para San Valentín?

Por primera vez en sus casi 90 años de historia, el Obelisco abrió su mirador al público de forma regular. La experiencia permite acceder a una vista panorámica 360° de la Ciudad de Buenos Aires desde 67,5 metros de altura, combinando arquitectura, historia y una perspectiva única del centro porteño.

El recorrido incluye un breve tramo por escalera, un ascensor interno con lateral vidriado y una escalera caracol final hasta la cúspide.

La visita dura aproximadamente 20 minutos y se complementa con una narración histórica y cultural, lo que lo convierte en un plan ideal para comenzar la cita y continuar la noche en bares o restaurantes cercanos.

¿Cuáles son las mejores opciones gastronómicas para compartir una cita relajada en Buenos Aires?

Las salumerías y charcuterías gourmet se convirtieron en un plan cada vez más elegido para quienes buscan una cita relajada, donde compartir sabores sea parte de la experiencia. En distintos barrios de Buenos Aires, estos espacios combinan producto de calidad, buena ambientación y propuestas pensadas para disfrutar sin apuro.

Buche Salumería

Ubicado en Asunción 4085 en Devoto, Buche Salumería se destaca por sus tablas premium de quesos y chacinados artesanales de distintas regiones del país, junto a una cuidada selección de vermuts y aperitivos. Su formato de mercado, restaurante y bar, con rooftop incluido, lo vuelve ideal para una cita distendida. Es posible ver su menú comleto en

Corte Charcutería

El Corte Charcutería, en Belgrano, ofrece charcutería de autor con elaboración propia y una carta que se renueva periódicamente. Es una opción versátil para compartir platitos, sándwiches y coctelería en un ambiente moderno y relajado.

La Alacena Pastificio & Salumeria

En la esquina de Cabrera y Gascón, se encuentra La Alacena Pastificio & Salumeria que combina el espíritu de una trattoria italiana con pastas frescas hechas a mano, antipastos y salumi de alta calidad. Su ambientación cálida y la terraza la convierten en una excelente alternativa para una cena sin apuros.

¿Qué experiencias culturales hay durante el verano?

Durante el verano, la Ciudad suma ciclos que combinan música en vivo y propuestas gastronómicas. Dentro del Ciclo Verano Porteño, una de las iniciativas destacadas son las “Noches de Piano Bar”, que se realizan en Los Galgos.

En estas fechas especiales, Hesperidina se suma con una carta de cócteles diseñada por Sabrina Traverso, Brand Ambassador de Grupo Cepas. La combinación de música, bebidas de autor y un clima íntimo convierte a esta propuesta en una alternativa ideal para cerrar San Valentín con un plan cultural y relajado.