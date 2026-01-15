Si bien el Obelisco ofrece la posibilidad de subir hasta su cima para ver la Ciudad de Buenos Aires, existe una nueva opción que también lo permite y es totalmente gratuita. De esta manera, los locales y turistas podrán aprovecharlo durante todo este verano 2026.

Se trata de la Torre Monumental o Torre de los Ingleses, una estructura declarada Monumento Histórico Nacional, que tiene 60 metros de altura.

Visitas a la Torre de los Ingleses

El Gobierno de la Ciudad anunció visitas nocturnas gratuitas al mirador con vistas de 360 grados de la ciudad iluminada, perfectas para ver la salida de la luna y disfrutar del paisaje urbano nocturno.

No es el Obelisco: el nuevo mirador de CABA 100% gratis que ofrece vistas panorámicas de 360 de la ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

¿De qué se trata este nuevo mirador en CABA?

A diferencia de otros puntos elevados que suelen tener costo o restricciones, aquí durante enero, febrero y marzo de 2026 podés acceder sin costo al mirador en fechas especiales, combinando historia, patrimonio y una postal inolvidable de Buenos Aires de noche.

Ubicado en la avenida Dr. José María Ramos Mejía al 1315, frente a la estación Retiro, su vista de 360° te permite ver:

El barrio de Retiro completo

La Plaza San Martín

El icónico edificio Kavanagh

Las terminales de trenes y ómnibus

El Puerto de Buenos Aires

La Reserva Ecológica

El Río de la Plata

Y el skyline porteño iluminado.

Torre de los Ingleses

El cronograma para subir al mirador de la Torre Monumrntal: cuándo abre

El Gobierno de la Ciudad informó los días y horarios en que abrirá la Torre de los Ingleses y la posibilidad de apreciar de mejor manera la luna:

Miércoles 21 de enero (cuarto creciente): inscripción desde el 14 de enero

Lunes 2 de febrero (luna llena): inscripción desde el 26 de enero

Martes 3 de marzo (luna llena): inscripción desde el 24 de febrero

También hay disponible visitar guiadas especiales en otros horarios para conocer el edificio y saber su funcionamiento. Las fechas son para los viernes 30 de enero y 20 de febrero, ambos a las 9:30 a.m.

Vale destacar que entre los requisitos, exigen que los visitantes sean mayores de 18 años, tengan calzado cómodo y no es apto para personas con movilidad reducida, dado que hay un tramo de escalera empinada. En caso de lluvia, se suspende la actividad.