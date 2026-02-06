San Valentín es una de las primeras fechas fuertes del año para la gastronomía. Cada 14 de febrero, miles de personas aprovechan la ocasión para salir a cenar, brindar o simplemente compartir un plan distinto. Sin embargo, en esta temporada, los restaurantes llegan con un consumo más débil y un cliente que cuida más el gasto. Por eso, este año la estrategia del sector pasa menos por los menús “premium” y más por propuestas cerradas en pesos, con valores más accesibles, para sostener la demanda y asegurar ocupación. En esa línea, Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Cafés (AHRCC), señaló que si bien el 14 de febrero suele ser una fecha de buena demanda, el rubro llega con un contexto “algo recesivo” y con fuertes oscilaciones en el consumo. “Buscamos ofrecer cenas a bajo costo, pero sobre todo accesibles”, explicó. Según detalló, noviembre y diciembre de 2025 fueron “bastante buenos” para el sector, pero enero marcó una caída abrupta. “La baja de enero 2026 fue muy significativa” y, en términos generales, “tuvimos el peor enero de los últimos años.” La tendencia se refleja en el rango de precios que fijaron varios restaurantes para la noche del 14. En lugar de propuestas que superan con facilidad los $ 60.000 por persona, la mayoría de las opciones se concentra entre los $ 39.000 y $ 48.000, con alternativas que incluyen entrada, plato principal, postre y bebida. El objetivo es mantener el atractivo de la fecha, pero con un ticket más controlado. A Coruña, la cantina española de Versalles, ofrece un menú con tapeo y bebida por $ 40.000 por persona. Con ese ticket queda entre las opciones más baratas de la fecha. La propuesta incluye sidra, papas bravas, pinchos a elección y un tapeo con rabas, croquetas y tortilla de papas, y postres. Es la primera vez que el restaurante arma una propuesta para la fecha y sus dueñas, Carolina Giuliani y Vanina Heredia, apuntan a recibir entre 90 y 100 cubiertos, por encima de un fin de semana habitual. “Las reservas vienen activándose de forma gradual, con consultas en aumento”, contaron. En números, esperan que la noche deje un salto de entre 20% y 30% frente a un viernes o sábado normal. En el rango de los $ 48.000, ONO Nikkei Colegiales ofrece un menú que se extenderá durante todo el fin de semana largo. La propuesta también cuenta con la modalidad ‘take away’ exclusivo por esas fechas. En esa misma franja, La Parolaccia ofrece un menú de cocina italiana, tanto para el almuerzo como para la cena en todas sus sucursales. La propuesta incluye aperitivo, opciones de entrada, plato principal y postre, bebida por persona y una botella de vino. Bruce Grill Station, por su parte, ofrece un menú por $ 48.000 por persona que incluye entrada, plato principal con una propuesta basada en cocina estadounidense y carnes a la leña, postre y bebida a elección. Más arriba se ubica Beza, que propone una cena a la luz de las velas en una casona de 1930 en Belgrano R. La experiencia tiene un precio de $ 120.000 por pareja e incluye un menú de tres pasos a elección, con opciones como paté con chutney y focaccia, pappardelle con langostinos o tira de asado a la parrilla, además de postre.