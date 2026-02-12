El 14 de febrero vuelve a ponerse en agenda y, como cada año, miles de parejas salen a buscar un regalo que cierre con el bolsillo. Esta vez, la fecha llega con un detalle que juega a favor del comercio: cae sábado y coincide con el fin de semana largo de Carnaval. Eso empuja cenas, escapadas cortas y reservas de último momento, especialmente en gastronomía y hotelería. Según un relevamiento de Focus Market, el gasto promedio proyectado por regalo en febrero de 2026 será de $ 42.700. La cifra representa un aumento del 17% frente a 2025, cuando el promedio había sido de $36.600. “San Valentín funciona como un microimpulso al consumo en rubros como gastronomía, bombones y golosinas, perfumería. Si bien no modifica la tendencia general del consumo, permite mejorar la facturación semanal“, indicó Damián Di Pace, director de la consultora. A la hora de elegir regalos, las experiencias ocupan el primer lugar. Según el estudio, el 38% prioriza opciones como spa, hotel, día de campo o paseos recreativos. En segundo lugar aparecen restaurantes y bares con el 31%. Más atrás quedan bombones y golosinas con el 7% y perfumería con el 5 por ciento. Un día de spa para dos personas cuesta $ 170.291 e incluye masajes, spa facial, ducha escocesa y brindis. En gastronomía, una cena de seis pasos con bebidas sin alcohol y maridaje con vinos para dos en un hotel reconocido de Buenos Aires se ubica en $178.000. El Alvear Palace, por ejemplo, incluyó para la fecha propuestas que integran cena en su restaurante, alojamiento, desayuno y acceso al spa y piscina climatizada. En su opción de una noche para dos personas, el valor es de u$s 854, mientras que la estadía de dos noches se ofrece a u$s 1474. Para quienes prefieren celebrar en una escapada fuera de la Ciudad, la consultora tomó como referencia paquetes de tres días y dos noches, con avión y hotel 3 estrellas con desayuno. Para Mar del Plata, el valor es de $ 1.346.199. Para Puerto Iguazú, el precio es de $ 1.391.976. Para Salta, el costo se ubica en $ 1.015.916. En Exaltación de la Cruz, el complejo ‘Cabañas del Campo’ ofrece valores desde $ 160.000 a $ 180.000 la noche para dos personas. “Estas fechas mueven muchísimo y si no tengo lugar la gente ya me conoce y me guarda para futuras búsquedas. O a veces me terminan reservando para otro finde”, cuenta Nicole, dueña del lugar. Los regalos tradicionales siguen vigentes. En flores, una docena de rosas cuesta $ 50.000, y un ramo surtido también se ubica en $ 40.000. Entre las opciones individuales, la vara de lilium cuesta $ 10.000 y la vara de yerbera $ 4.000. En el caso de los chocolates, una caja de bombones de 100 gramos cuesta $ 18.900. Un peluche con mensaje “Te amo” tiene un valor de $ 26.900. Los desayunos a domicilio parten desde $ 63.830 y pueden superar los $ 114.780. Rapanui ofrece su “caja mosaico” a $ 24.000. En perfumería, las promociones también empujan ventas con sets armados. Por último se encuentran los perfumes, Natura ofrece combos que van desde $ 39.180 hasta $ 81.300, con opciones que incluyen fragancias, jabones y productos de cuidado personal.