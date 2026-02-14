Para días como hoy, en los que las parejas celebran el Día de San Valentín, muchos se esmeran en buscar el plan ideal para transformar una noche normal, en un recuerdo inolvidable. Sin embargo, ante tantas opciones que existen durante la noche, hay un plan que nunca falla: tomar una copa de vino en compañía de tu pareja. En este marco es importante saber cómo elegir una etiqueta y evitar caer en los errores más comunes. Salir de una elección predilecta de un vino puede ser un tanto engorroso ante la vasta cantidad de posibilidades que existen en Argentina. Y en fechas especiales como San Valentín, la persona no quiere fallarle a su pareja con la elección del vino. Lo más común es pensar que un vino bueno es un vino caro, pero un país productor como Argentina, está lejos de esa premisa. Al ver una góndola, la persona puede ir a lo seguro o simplemente desistir de la idea; sin embargo, existen una serie de tips a la hora de elegir una botella y el primero es no abrumarse. Lo importante a la hora de ponerse frente a la góndola es no dejarse llevar por la estética de la etiqueta, en muchos casos puede llegar a ser lindo o novedosa su presentación; no obstante, no es sinónimo de calidad. En cambio, lo mejor es leer los datos simples como, por ejemplo, varietal, región y añada. Entonces los vinos jóvenes de una zona conocida (Mendoza, San Juan, La Rioja, etcétera) son una gran apuesta. También será importante confiar más en un estilo de vino, que en la marca. Por ejemplo, si la persona disfruta de vinos frescos y livianos, le convendrá buscar blancos jóvenes o tintos con poca crianza. En cambio, si prefiere algo más intenso, podrá apuntar a tintos con paso por madera. Otra recomendación es que el vino puede ser elegido según el plan, es decir, si se trata de una cena romántica, se puede elegir un tinto suave o un blanco, pero si la idea es compartir un romántico momento en una terraza, se puede optar por un rosado fresco o un espumante dulce. Al tratarse de una época calurosa, una gran elección son los vinos frescos, aromáticos, con poca crianza y alcohol moderado como, por ejemplo, un rosado fresco o un pinot noir. En cuanto a los precios, existe una gama media interesante entre la más barata y lo más premium, que va desde los $6.000 a los $12.000, donde se encuentran vinos bien hechos para disfrutar en una romántica cita. Por supuesto, incrementar un poco el presupuesto tendrá una diferencia en equilibrio y sabor. Cabe destacar que en el mundo del vino no hay elecciones correctas o incorrectas. Lo atractivo de este mundo es que hay un sinfín de posibilidades tanto en estilo como en marcas, entonces una persona podrá degustar de diferentes sabores hasta perfilar sus gustos. Una fecha como la de San Valentín da pie a probar más de una etiqueta y dialogar sobre la experiencia que genera esta bebida.