Mar del Plata: los 3 bares que tenés que conocer este verano

Al igual que en cada temporada de verano, Mar del Plata tiene mucho para ofrecer a los turistas que año tras año la eligen para disfrutar de sus vacaciones.

Más allá de sus playas extensas del Sur, su rambla sobre el mar, sus teatros y sus restaurantes para todos los presupuestos, existen bares que pisan fuerte en la ciudad tanto por sus cócteles de autor como por su impronta original que los diferencia del resto.

A continuación, los 3 bares que tenés que conocer este verano en la noche marplatense:

1. Fichín | Rawson 2019

Las míticas noches en los "fichines" probablemente sean uno de los principales recuerdos que los mayores de 30 años atesoran de sus vacaciones infantiles en la Costa Atlántica.

Para mantener viva esta tradición, Fichín recrea lo mejor de aquellos veranos en un contexto mucho mejor: un bar en el que los videojuegos de arcade y la coctelería de autor son protagonistas.

Fichin

Aquí, los nostálgicos se reencuentran con juegos de antaño como el Pac-Man, el Wonder Boy, el NBA Jam, el Tetris, el Flipper y el Daytona -entre muchos otros- mientras disfrutan de tapas de street food, hamburguesas y sándwiches. Acorde con la propuesta estética del bar, la carta de tragos está compuesta por cócteles de combinaciones originales que llevan el nombre de íconos del entretenimiento de los años ‘80 y ‘90 como My Little Pony, Jumanji e Italpark.

Fichín está abierto todos los días a partir de las 19 hs. Además, desde el horario de apertura hasta las 20.30 hay 2x1 en cócteles; ideal para el aperitivo.

2. Tiki Bar | Alem 3690

Desde su apertura, 14 años atrás, Tiki Bar se convirtió en el punto ineludible en Mar del Plata para los aficionados a los cocktails de autor. Las claves detrás del éxito del Tiki son varias: por un lado, el espíritu hawaiano del concepto -es el primer "bar tiki" del país- adaptado al 100% a la impronta marplatense; por el otro, la coctelería con el sello del bartender Matías Merlo, creador del proyecto.

Entre los cocktails, los más pedidos suelen ser aquellos que remiten a los emblemas de la ciudad, como El Pato de Mogotes, Julep de la Rambla y El Faro, que son servidos en los típicos tiki mugs de cerámica que ya rankean entre los mejores souvenirs de Mardel. Además, ofrecen una extensa carta de mezclas clásicas, gin tonics y comidas para acompañar (rabas, papas, brusquetas, croquetas, entre otras).

"El corazón del Tiki es que es un bar de amigos real, sin pose, que hace que todos se sientan bienvenidos", así lo resume Matías. En temporada, Tiki Bar está abierto todos los días de 19 a 02 hs.

3. La Disquería | Hipólito Yrigoyen 2669

Con una impronta clásica y elegante, La Disquería es otro de los imperdibles en la noche marplatense que combina discos de vinilo y coctelería. La propuesta se destaca por su extensa variedad de cócteles divididos según su estilo: refrescantes, intensos, tónicos y after dinner. También cuentan con una interesante selección de vinos, destilados y vermouth, y con una carta muy completa de comidas como caesar de mollejas y frutas de estación, pesca del día con risotto crocante, arroz chaufa de lomo y curry de hongos.

La Disquería

Además, todos los días de 18 a 21 ofrecen "la hora del vermouth" con un 30%OFF en vermú, aperitivos, cervezas y tapeos pensados para acompañar el momento como quesadillas, mbejú, tiraditos y tortillas.

La Disquería abre de lunes a sábados a partir de las 17 hs.