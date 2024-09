Los síntomas y las señales que da el cuerpo cuando le falta magnesio a tu organismo

La deficiencia de magnesio es un problema de salud que muchas personas pasan por alto, pero sus síntomas pueden ser variados y preocupantes. Este mineral es esencial para numerosas funciones en el cuerpo.



Es esencial reconocer los síntomas y señales de la falta de magnesio en el cuerpo para actuar a tiempo. Descubrí cómo identificarlos y por qué es importante mantener niveles adecuados de este mineral para tu bienestar.



¿Cuáles son los síntomas que te da el cuerpo cuando te falta magnesio?

Tener un déficit de magnesio en el organismo puede generar diversos problemas de salud. Uno de los síntomas más preocupantes de esta deficiencia es la depresión, como se detalla en un artículo de Alimente+.

Según el medio citado, un estudio publicado en el Journal of the American Board of Family Medicine reveló que las personas con bajos niveles de magnesio tienen un mayor riesgo de experimentar depresión, especialmente aquellos menores de 65 años.

La deficiencia de magnesio puede afectar negativamente la calidad de vida y la productividad diaria. (Foto: Freepik)

Además de influir en el estado emocional, la falta de magnesio está relacionada con la fatiga crónica.

La insuficiencia de este mineral interfiere en la producción de energía celular, lo que provoca una sensación constante de cansancio que no se alivia con el descanso. Esto puede ser debilitante y repercutir negativamente en la productividad y la calidad de vida.

Asimismo, la falta de magnesio puede estar vinculada al desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, la diabetes y problemas cardiovasculares, según un estudio publicado en Nutrients.

Otro síntoma común de la deficiencia de magnesio son los calambres musculares, que a menudo ocurren durante la noche. Estos espasmos dolorosos son consecuencia de un desequilibrio electrolítico en las células musculares.

¿En qué alimentos podés encontrar magnesio?

Para prevenir estos síntomas y mejorar la salud en general, es esencial incluir en tu dieta alimentos que sean ricos en magnesio. Algunas de las mejores fuentes de este mineral son:

Espinacas

Almendras

Las almendras no solo son deliciosas, sino que también aportan una cantidad significativa de magnesio. (Foto: Pixabay)



Pipas

Semillas de calabaza

Palta

Incorporar estos alimentos de manera regular puede ayudarte a mantener niveles adecuados de magnesio y a reducir el riesgo de desarrollar estos síntomas.



Es crucial buscar la orientación de un profesional de la salud o un nutricionista antes de hacer cambios en tu dieta o tomar suplementos dietarios.