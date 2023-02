Los 4 restaurantes de Argentina que son una joyita escondida y que recomienda The New York Times

Los viajes y la gastronomía siempre van de la mano. En el caso de Buenos Aires, los turistas y locales tienen varios motivos para deleitarse de esta ciudad, ya que la capital de Argentina abarca un amplio abanico de bares y restaurantes recomendados que ayudan a contar su historia y su cultura.

En esta ocasión, el diario The New York Times armó una lista de sugerencias para recorrer y conocer la clásica gastronomía porteña.

los 4 restaurantes que recomienda el The New York Times

Para quienes se encuentren haciendo turismo o bien quieran conocer lugares nuevos para ir a comer en Buenos Aires, estos son los 4 restaurantes recomendados por el prestigioso diario neoyorkino,

Julia y Franca, de Julio Báez

Julia y Franca son dos restaurantes administrados por el chef Julio Báez. Ambos locales se encuentran Villa Crespo: Julia, en Loyola 807; Franca, en Darwin 1111. Estos lugares se caracterizas por sus platos, ya que son preparados con frutas y verduras obtenidas de pequeños productores de todo el país.

Báez habló con The New York Times y dijo: "Hay una mentalidad de 'no sé qué va a pasar mañana, así que voy a disfrutar de la vida ahora'". Este chef defiende a los ingredientes argentinos por su calidad y sostenibilidad. "La tierra es muy fértil en Argentina y queremos mostrar eso".

Na Num, de Lis Ra

Lis Ra, de 33 años, renueva los sabores la comida coreana que le recuerdan a sus raíces. "Cuando era niña, mis padres siempre mezclaban comida coreana y argentina, por lo que esta combinación de sabores me resulta natural", dijo la dueña del restaurante al medio.

Este local gastronómico ubicado en el barrio de Chacarita, en Roseti 177, es conocido por sus humitas. "Un plato de maíz tradicional del norte de Argentina, que se sirve como un brûlée cremoso hecho con leche de almendras y cubierto con kimchi salteado y pepinillos daikon por $ 2.100".

Gran Dabbang

Esta propuesta argentina siempre está presente en The World´s 50 Best Restaurants, por su gran propuesta de demostrar una buena mesa. El lugar se encuentra ubicado en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz 1543 y uno de sus platos destacados es el "labneh".

Gran Dabbang, es conocido como un "espacio informal", su dueño, Mariano Ramón, dijo a The New York Times: "Mantuvimos el diseño simple para invertir nuestros recursos en los mejores ingredientes y capital humano".



Oli Café, de Olivia Saal

Esta cafetería administrada por Olivia Saal, está ubicada en el barrio de Colegiales y es muy destacada por sus propuestas de desayunos y tardes de brunch. Olivia es conocida como una de las sensaciones de la gastronomía argentina de los últimos tiempos, por eso estuvo nominada a los Premios Cucinare 2022.



La dueña contó que siempre soñó con tener un restaurante con una cocina abierta "Siempre quise tener un restaurante donde los comensales pudieran ver quién los estaba alimentando, y donde el equipo culinario pudiera ver a los invitados entrar y salir felices", indicó al medio neoyorkino.