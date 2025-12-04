Antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, tendrá lugar la primera edición de La Carta Argentina, una de las ferias gastronómicas más grandes del país donde se podrán disfrutar quesos, carnes, aceite de oliva y otros alimentos imperdibles de productores nacionales.

La entrada a este evento será gratuita , ya que el objetivo principal de esta iniciativa es poner en valor la producción nacional y potenciar la industrialización de las materias primas del suelo argentino, según contó su creador, Héctor Gatto , en el lanzamiento de esta iniciativa.

¿Qué es la Carta Argentina y qué productos se venderán?

La Carta Argentina se presenta como una “nueva comunidad federal que visibiliza y conecta a productores de todo el país con cocineros, marcas y consumidores”. La feria gastronómica tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4101, Buenos Aires) el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre .

La propuesta reunirá a más de 30 productores, cocineros invitados, música, catas, charlas y experiencias gastronómicas y fue lanzado en octubre de 2025. El objetivo de los creadores es extender la iniciativa por ciudades de todo el país .

En particular, se presentarán quesos de distintos tipos como provoletas, sardos y goudas, así como aceites de oliva de las marcas más premiadas como Laur. También habrá productos para Navidad como los turrones de La Simona y la famosa torta de ricota de Gino. Otros productos que se podrán conseguir son mieles, frutos secos, harinas, salames, carnes.

El evento ofrece alimentos que van desde quesos hasta carnes y dulces.

Una feria con una visión federal

La Carta Argentina “busca cambiar una realidad extendida en todo el territorio: miles de productores elaboran alimentos de enorme calidad, pero muy pocos logran vender en el mercado local, y también en el exterior, con su nombre propio ”.

De esta manera, la feria no se presenta únicamente como un evento a nivel local en Buenos Aires que se repetirá con periodicidad, sino que buscará darles herramientas a los productores para poder llevar sus alimentos por todo el país e incluso exportarlos.

El evento tendrá lugar el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre.

Los objetivos del evento:

Integrar a productores de todas las provincias,

Conectarlos con cocineros, restaurantes, ferias y consumidores,

Visibilizar su trabajo a través de contenidos digitales y eventos presenciales.

Generar nuevas oportunidades comerciales y culturales.

Los creadores del evento son los impulsores de otras iniciativas similares como la Feria Masticar, MAPPA, El Campeonato Federal del Asado y Feca.

Una feria con un sentido federal y en una fecha especial

El evento del 20 y el 21 de diciembre también tendrá las siguientes propuestas:

Charlas y catas guiadas sobre productos regionales.

Platos y bocados a cargo de cocineros y restaurantes aliados.

Espacios participativos para conocer procesos productivos, técnicas y relatos de cada territorio.

Música y actividades para todo tipo de público.

Se espera que haya ocho eventos más de la Carta Argentina durante el 2026 en todo el país.

La Carta Argentina busca que los productores de todo el país alcancen mercados internacionales.

La Carta Argentina también tendrá una propuesta especial orientada a las fiestas, donde se propone “volver a mirar el origen de lo que regalamos y compartimos”. En este sentido, los participantes podrán armar su propia canasta navideña con productos de distintos lugares de Argentina.

“La iniciativa busca repensar el clásico gesto de regalar alimentos importados y, en cambio, elegir productos nacionales que expresan el valor de lo nuestro país ofrece como mieles del litoral, aceites cuyanos, dulces patagónicos, frutos secos pampeanos, infusiones de pequeños productores, quesos tandilenses o un gin patagónico”, concluyeron.