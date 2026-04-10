Rosalía no solo es una referencia en la música, sino que también se ha consolidado como una trendsetter en el ámbito gastronómico. Su gusto por la comida es bien conocido por sus millones de seguidores, quienes recuerdan su obsesión con los bocadillos de atún con mayonesa o las tortillas de patatas que incluso llegó a calificar públicamente. Sin embargo, su paladar ha evolucionado hacia horizontes más exóticos. Recientemente, la artista catalana ha dejado boquiabiertos a muchos al revelar que su plato favorito es una receta tradicional de África Occidental, específicamente de Nigeria o Ghana, que pocos conocen y que la ha fascinado por completo. Se trata de la sopa egusi y fufú, un festín que combina una sopa rica y sustanciosa con una masa suave y elástica. La misma cantante ha sido contundente en sus redes sociales, despejando cualquier duda sobre sus preferencias actuales: “Es, de largo, sopa ‘egusi y fufú’.” Esta combinación de sabores, cuyo origen se remonta a la cocina tradicional de países como Nigeria y Ghana, es una delicia que Rosalía descubrió durante su estancia en París. La capital francesa es conocida por su vibrante diversidad cultural y gastronómica, y fue allí donde la cantante probó por primera vez esta joya de la cocina africana, según explican desde La 100. La experiencia fue tan profunda que la sopa egusi y el fufú se han convertido en su plato de cabecera cuando busca reconfortar su paladar con algo auténtico y lleno de sabor. Esta elección resalta la apertura mental y la curiosidad gastronómica de Rosalía, quien no teme explorar cocinas menos comercializadas en Occidente pero ricas en tradiciones y matices, prefiriendo una sopa espesa de semillas de melón y masa de yuca antes que platos más tradicionales de la península. La elaboración de la sopa egusi y el fufú es fundamentalmente un proceso de paciencia y precisión, donde la textura y los ingredientes base son los protagonistas. La sopa egusi es rica, sustanciosa y tiene como base semillas de melón trituradas, aceite de palma y hojas verdes, además de piezas de pescado y carne para aportar sabor y cuerpo. Por su parte, el fufú es una masa suave y elástica de almidón, tradicionalmente preparada con yuca, ñame o plátano. El paso a paso para prepararla receta es el siguiente: