La lasagna es uno de los platos más elegidos en reuniones familiares y domingos especiales. Esta versión sin harina se inspira en la receta tradicional italiana, pero adapta la masa a una opción más liviana y saludable. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple se obtiene una base flexible y firme que reemplaza a las láminas clásicas. El resultado mantiene textura y sabor, ideal para combinar con tuco casero y rellenos a gusto. Para poder hacer esta receta de lasagna casera que no lleva harina, se deberá contar con una serie de ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir y que, combinados entre sí, forman un resultado tan maravilloso como delicioso. Para la masa: Para el relleno: Acompañar la lasagna con una buena salsa es casi una obligación culinaria y prepararla es muy sencillo. Para eso, es importante seguir estos pasos: