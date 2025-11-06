Las recetas saludables ganaron mucho protagonismo en este último tiempo y una gran cantidad de personas optaron por limitar el consumo de harinas en la alimentación cotidiana. Esta corriente ofrece variantes en las preparaciones y existe una forma de hacer el pan de ajo de una manera mucho más saludable.
Aunque el pan de ajo es una receta tradicional que se destaca por su maravilloso sabor, hay una forma de prepararlo sin tener que utilizar harina, lo cual se presenta como una ventaja más que positiva para aquellos que quieran llevar adelante una dieta más equilibrada o simplemente consumir menos carbohidratos.
Pan de ajo sin harina: qué se necesita
Llevar a cabo el pan de ajo casero sin harina es muy sencillo y contrariamente a lo que podría creerse, se necesitan muy pocos ingredientes. Además, todos los elementos son fáciles de conseguir, lo que hace que sea un punto más que favorable al momento de hacerlo en casa.
Todos los ingredientes necesarios para hacer pan de ajo sin harina
La receta de pan de ajo sin harina se debe realizar con los siguientes ingredientes:
- 190 gramos harina de almendras
- Una cabeza de ajo asado
- 5 dientes de ajo en crudo
- 50 ml de aceite de oliva
- Cuatro huevos
- Una cucharadita de polvo para hornear
- Una cucharadita de ajo en polvo (opcional)
- Hierbas aromáticas (opcional)
- Pimienta (opcional)
Paso a paso: cómo hacer el mejor pan de ajo que no lleva harina
Para hacer el mejor pan de ajo sin harina y que quede repleto de sabor en pocos minutos, se tiene que seguir una serie de pasos que permitirán un resultado maravilloso.
- Paso 1: Lo primero que se debe hacer asar el ajo en el horno. Para esto se lo debe envolver en papel de aluminio y untar con un poco de aceite de oliva. La cocción deberá hacerse con el horno a 200 grados durante 30 a 40 minutos. También se puede hacer en una freidora de aire u horno eléctrico.
- Paso 2: Para la preparación de la masa tendrá que utilizar un bowl en el que hay que colocar la harina de almendras, el polvo para hornear, la sal, pimienta y ajo en polvo e integrar. Opcionalmente, se puede usar un poco de levadura.
- Paso 3: En un recipiente aparte, batir los cuatro huevos e incorporar al bowl que contiene la harina de almendras. En este punto se debe sumar el aceite de oliva junto con el ajo asado y mezclar hasta obtener una masa homogénea.
- Paso 4: Mientras se precalienta el horno a 180 grados, dejar que la masa repose durante 20 minutos y luego llevar a un molde con papel manteca o con un poco de aceite para evitar que se pegue.
- Paso 5: Hornear durante 40 a 50 minutos o hasta notar que tenga una corteza dorada. Luego, retirar del fuego, dejar enfriar y cortar en porciones e incorporar ajo picado con las hierbas aromáticas para aumentar el sabor.