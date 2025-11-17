Liberaron entradas para el esperado show de Andrea Bocelli en el Teatro Colón, que se celebrará este lunes 17 de noviembre. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de All Access.

El distinguido artista logró agotar en dos horas todos los tickets de su primera función. Sin embargo, después agregó una fecha en el Hipódromo de San Isidro, el martes 18.

Andrea Bocelli en el Teatro Colón

El cantante logró un histórico sold-out en su regreso a Argentina. No obstante, desde la productora anunciaron que liberaron nuevas localidades para esta noche en allaccess.com.

La fecha en el Colón estará orientada a la ópera, lo lírico y lo clásico.

Andrea Bocelli vuelve a Argentina y se presenta por primera vez en el Colón.

Con más de 30 años de trayectoria, el aclamado tenor italiano brindará una velada íntima dedicada a la música clásica este lunes 17 de noviembre, acompañado por una orquesta en vivo.

El concierto, que contará con la producción de DF Entertainment, será la primera vez que Bocelli se presente en uno de los templos más míticos de la lírica internacional, en una noche que promete quedar grabada en la historia