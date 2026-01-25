Freddo, una de las heladerías argentinas más reconocidas, confirmó un plan de crecimiento internacional que la llevará a expandirse en cinco países de América Latina, con la apertura de hasta 29 nuevos locales. El objetivo es ganar escala en mercados clave, fortalecer su posicionamiento fuera de la Argentina y seguir llevando el helado artesanal de tradición italiana a nuevos públicos.

¿En qué países desembarcará Freddo?

El plan de crecimiento de Freddo se apoya en una expansión sostenida en Brasil, Chile, México, Uruguay y Perú, además de nuevas aperturas en Argentina para completar el total proyectado de locales.

Brasil : aparece como uno de los principales motores del crecimiento regional. Por su tamaño y potencial de consumo, la empresa prevé la apertura de hasta siete nuevas sucursales.

Chile : Freddo planea sumar cuatro nuevos locales, uno de ellos bajo operación directa, con el objetivo de mejorar el rendimiento por tienda y fortalecer su red de franquicias.

México: contará con al menos cuatro aperturas adicionales. La marca ya opera con ocho locales y busca afianzar su propuesta adaptándola a los gustos del consumidor local.

A estos países se suman Uruguay, donde se proyectan tres nuevas sucursales, y Perú, con al menos una inauguración prevista. El resto de las aperturas se concentrará en Argentina, que sigue siendo un mercado estratégico por volumen y reconocimiento de la marca.

Una empresa en expansión

La estrategia de crecimiento combina franquicias, locales propios y distintos formatos de tienda , lo que le permite a la compañía adaptarse a las particularidades de cada país. La inversión promedio para una tienda a la calle ronda los 120.000 dólares, aunque el monto final depende de factores como ubicación, tamaño y costos locales.

En los últimos años, Freddo también volvió a apostar por la operación directa de locales, especialmente en Chile y Argentina. Esta decisión le permite testear nuevas propuestas, optimizar procesos y mantener un mayor control sobre la experiencia del cliente, además de establecer estándares claros para los franquiciados.

Sin embargo, la expansión de la empresa no se limita a la apertura de locales. Freddo viene reforzando su línea de productos preenvasados, que se comercializan en supermercados y otros canales de retail, una estrategia clave para ampliar su alcance y diversificar el negocio.

Para 2026, la compañía prevé lanzar nuevos productos, combinando innovación con las recetas tradicionales que forman parte de su identidad. Esta diversificación le permite estar presente en distintos momentos de consumo y reducir la dependencia exclusiva del canal de tiendas.

La historia de una de las heladerías más icónicas de Argentina

La historia de Freddo comenzó en 1969, cuando abrió su primer local en el barrio porteño de Recoleta. Desde entonces, la marca creció de manera sostenida, primero en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, luego en todo el país y, más tarde, en el exterior.

Con el tiempo, Freddo fue ampliando su oferta, incorporando nuevas texturas, combinaciones y formatos sin perder su identidad. Hoy es la marca líder de helado artesanal en Argentina, con más de 120 sucursales en el país.