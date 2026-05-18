Agustina D’Apolito, nieta de uno de los fundadores de Freddo (Salvador Guarracino), avanza con la expansión de Tatore, el restaurante que creó en Miami hace diez años. La empresaria acaba de confirmar sus dos primeras franquicias en Florida, un paso con el que busca capitalizar el crecimiento de la comunidad argentina en los Estados Unidos. El encargarlo de hacerlo será un grupo argentino. La primera franquicia va a ser una pequeña heladería ubicada en La Pequeña Buenos Aires, un rincón de Miami Beach que alberga una vasta cultura argentina, tras una inversión de u$s 50.000 y un recupero estimado en un año. La segunda está prevista en Hollywood, Miami, dentro de dos meses con un desembolso aproximado de u$s 250.000 y un retorno estimado en dos años. En esta oportunidad, será un Tatore Piccolo, es decir, una réplica del Tatore original, pero en una versión más pequeña y con una propuesta gastronómica más acotada. “Mucha gente de Argentina nos escribía porque quería instalar un local de Tatore. Había mucha demanda de eso, en parte ayudado por el mundial, pero nunca terminábamos concretando. Nos decidimos porque ya teníamos bastantes procesos estandarizados, una estructura sólida y mayor capacidad de crecimiento”, apuntó D’Apolito. En ese sentido, otro grupo argentino también está en negociaciones para instalar una tercera franquicia de la marca en el corto plazo. “Nuestro plan de expansión incluye la apertura de tres locales más. Buscamos más que nada, locaciones donde haya gran población argentina, que es nuestro primer consumidor. Las aperturas las proyectamos en Key Biscayne, Midtown, y también tenemos una propuesta de unos chicos en Colorado para llevar la marca a Aspen”, dijo. Además, el plan de la empresa es llevar la marca a otros estados del país y, en tres años, desembarcar en la Argentina por primera vez. D’Apolito llegó a Miami en 2016 con una visa de inversora y u$s 150.000 y la receta de helados de su abuelo. Hoy, Tatore se especializa en comida italiana y argentina, además de fabricar helados, y factura alrededor de u$s 3 millones anuales. “Era otra época de Miami. Todavía no había tantos argentinos ni tanta gastronomía local. Cuando llegué compré un fondo de negocio de un señor argentino que tenía heladerías y restaurantes en North Miami Beach. Estuve dos meses operando con su marca, pero como no funcionaba, lo cambié todo y empecé Tatore", señaló. “Cuando vinimos comenzamos a utilizar recetas de helado de mi abuelo, primero de Freddo y después de Persicco, que finalmente se terminó vendiendo. Mejoramos algunas recetas y lanzamos nuevas. Así, nos dimos cuenta de que muchas veces el ancla del restaurante era el helado y la gente venía al local solo por eso”, dijo. El público principal del local es la comunidad de argentinos que viven en Miami. Por Tatore pasaron las personalidades de Lali Espósito, Pampita, Paula Chávez, la China Suárez, Jimena Barón, entre otros.