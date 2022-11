Dónde salir el fin de semana: los 4 bares más extravagantes de Buenos Aires que son de visita obligada

Este fin de semana viene acompañado de un feriado el día lunes 21, lo cual lo convierte en un momento ideal para probar y disfrutar de las múltiples joyas que tiene para ofrecer la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a bares y restaurantes.

J.W. Bradley, Florería Atlántico, CoChinChina y Tres Monos son 4 propuestas que no pueden faltar en los próximos planes de cara al finde largo. Los últimos 3 nombres incluso forman parte del ranking que elabora anualmente la organización The World's 50 Best Bars.

Becas Progresar ANSES: con aumento estimado, cambia uno de los requisitos de inscripción



Semana de la pastelería francesa en Argentina: ¿qué locales participan?



Mejor bar de Buenos Aires: Florería Atlántico

En los últimos años los bares ocultos cobraron especial relevancia por la originalidad de su propuesta. La Florería Atlántico forma parte de este género novedoso y, tal como lo indica su nombre, se ubica en el subsuelo de una florería en el barrio porteño de Retiro.

Al cruzar una puerta trampa se nos introduce un gastrobar con temática de viajero del mundo. Se trata de la creación de Tato Giovannoni, quien fue embajador de varias marcas de destilados y diseñó la carta de tragos para Malbec House.

A causa de la elaboración artesanal de sus tragos, acompañados de recipientes curiosos, la Florería ocupa el puesto número 18 en el ranking mundial de los mejores bares. Inaugurada en 2012, la fachada se encuentra en la calle Arroyo 872 y toma reservas a través del siguiente link: https://floreriaatlantico.meitre.com/.

Adiós Tinder: llegó la aplicación que va a evitar que te quedes soltero



BA Jazz: llega el festival internacional con los artistas nacionales e internacionales más destacados



Mejor bar de Buenos Aires: J.W. Bradley

En Godoy Cruz al 1875 se esconde un bar temático que promete un viaje en los vagones del Expreso Oriente, a principios del siglo 20. Allí, los comensales conocerán la historia de J. W. Bradley, el constructor del tren y un apasionado por la alta coctelería.

Con esta historia se constituyó uno de los primeros bares conceptuales de Buenos Aires, que ofrece deliciosos tragos de autor y permite acompañarlos con platos abundantes tales como cordero patagónico, ojo de bife, sushi, platos veganos, entre muchas otras opciones.

No se dejen engañar por lo que aparenta ser un galpón olvidado. Al cruzar una puerta negra es cuando se puede disfrutar de una experiencia única e inmersiva, a bordo de un tren de estilo inglés.

El bar porteño que tiene las hamburguesas más grandes y se puede comer por menos de $ 500

Bono IFE 5 ANSES: empezó el pago del Refuerzo Alimentario, ¿cómo sé si me aceptaron, cuándo cobro y por dónde?



Mejor bar de Buenos Aires: Tres Monos

En la esquina de Guatemala y Thames, en el barrio de Palermo, el bar Tres Monos llama la atención por su estética punk que se refleja en las luces de neón rosa y las paredes grafiteadas. El local encuentra su inspiración en el proverbio japonés de los primates y apareció nuevamente en el ranking de los mejores bares del mundo, pero esta vez con una posición más elevada: quedó en el puesto número 27.

"Los carismáticos y colosalmente altos copropietarios Sebastián Atienza, Esteban Varela y Charly Aguinsky enganchan a los clientes habituales con deliciosos cócteles clásicos y exclusivos de autor a precios de ganga", describe una publicación de la organización The World's 50 Best Bars.

Black Friday en CaixaBank: estas son las 4 ofertas para comprar casa propia



Hay 8 restaurantes argentinos entre los 50 mejores de Latinoamérica y uno logró el podio



Mejor bar de Buenos Aires: CoChinChina

Si bien son épocas difíciles para viajar, el bar CoChinChina ofrece la posibilidad de transportarse al sur de Asia, con platos característicos de la cocina franco vietnamita, elaborados por el chef Máximo López May.

Inaugurado en 2021, CoChinChina tiene una breve trayectoria; pero no por ello menor éxito. El local ubicado en la calle Armenia al 1540 tuvo su primera aparición en el listado de los mejores bares del mundo, ocupando el puesto número 42.

"Con numerosas empresas conjuntas en su haber, este es el proyecto debut en solitario de Inés de los Santos, la mejor bartender de Argentina, que buscó inspiración en el sudeste asiático para bebidas, platos y decoración. Seductoramente distribuidos en dos pisos, los taburetes de bar bajo los llamativos letreros de comida callejera son los mejores asientos para elegir, mientras que los grupos pequeños pueden hundirse en las cómodas cabinas o tomar una mesa con reposeras en la calle", describieron desde 50 Best.