Día del Bartender: los 5 mejores rooftops y terrazas de Buenos Aires para disfrutar un trago en el verano

Este lunes 24 de febrero, como cada año, se celebra el Día Mundial del Bartender (las personas que hacen tragos como profesión) en homenaje a la creación de la Asociación Internacional de Bartenders (AIB) hace casi 75 años.

Por eso, hoy te contamos 5 lugares imperdibles en Buenos Aires para disfrutar un trago de especialidad acompañado de gastronomía de nivel, ver los mejores paisajes de la ciudad y poder compartir una salida con un amigo, pareja o familiar .

¿Cuáles son los mejores rooftops y terrazas de Buenos Aires para disfrutar un trago?

Estos espacios son ideales para aprovechar con las temperaturas del fin del verano y principio del otoño, porque se aprovechan más al aire libre tanto en sus paisajes como en la comodidad, pero también tienen vistas interesantes de noche .

Aire Libre

Este espacio combina la arquitectura inspirada en los greenhouses del siglo XIX en Inglaterra con una experiencia gastronómica natural que va desde la ambientación hasta la carta. Los tragos de autor de la mano del bartender Sebastián Mercado fusionan productos autóctonos hasta hierbas y bebidas sin alcohol.

Las propuestas incluyen el Berry highball con un vinagre de frambuesa y un espumante, otros como el Marxxxtini fizz con maracuyá y vainilla, así como el Huacatay tonic con cordial de suico y mate y el Milkicillin con té verde, especias y jengibre. Dirección : Av. del Libertador 6327, Buenos Aires.

El primer rooftop

Una de las primeras terrazas con vista de Buenos Aires fue la del Hotel Pullitzer en el centro de la Capital. La barra de Visit Sky Bar se encuentra comandada por el bartender Augusto Machado, donde los tragos de autor conjugan técnicas artesanales y destilados premium.

Con la identidad americana como premisa, hay tragos con tequila inficionados con otras bebidas, así como el Inca pone en valor el pisco o el Rioplatense con gin y un cordial de mate. Ubicación : Maipú 907, Buenos Aires

Osten

Este bar ofrece una carta reducida en sus platos, pero un nivel altísimo en su presentación y sus tragos que invitan a disfrutar de una coctelería amena en una ambientación tan sutil como lúgubre.

Cada trago está pensado por su creador por categoría como el "After Hour" para disfrutar algo fresco después de la oficina como el Banana Boost o For Dinner pensado para la cena. Otra gran alternativa es el This is not a Lemon Pie para el postre. Dirección : Juana Manso 1890, Buenos Aires.

Tres Monos

Elegido entre los The World's 50 Best, este bar de Palermo luce como una pequeña esquina oculta en el corazón de uno de los polos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. Además de ganar distintos premios, este local usa productos de alta calidad para servir, en su deck sobre la calle y en su bar, los mejores tragos de Capital. Ubicación : Guatemala 4899, Buenos Aires.

Una Banda de tragos

Una de las nuevas tendencias en el mundo es combinar el deporte y la gastronomía. Por eso, este restaurante se volvió uno de los pioneros en Buenos Aires en servir tragos en un estadio de fútbol .

Banda está ubicado en una de las tribunas de El Monumental, la cancha de River y tiene vista a todo el estadio. Su barra está encabezada por el bartender Diego Zelaya y todos los tragos homenajean momentos o jugadores históricos de este club con sede en Núñez.

Ubicación: Av. Pres. Figueroa Alcorta 7596, Buenos Aires.