Cada vez más personas buscan opciones rápidas y nutritivas para arrancar el día sin complicaciones. En esa tendencia, los panqueques sin harina se convirtieron en un clásico moderno, ya que son livianos, rendidores y se preparan en minutos. Una receta tan versátil merece, además, una buena cocción con utensilios antiadherentes prácticos, como la panquequera Hudson Daily de aluminio Negra 20 cm con antiadherente, ideal para que la mezcla no se pegue y quede perfectamente dorada sin esfuerzo. Pao a paso, conocé cómo preparar esta versión renovada y súper sencilla para disfrutar panqueques esponjosos sin usar harina. En primer lugar, para preparar la base, pisár la banana en un bol hasta lograr un puré suave y sin grumos. Luego, unificar los líquidos: incorporá los huevos, la leche y la esencia de vainilla y mezclar bien hasta integrar todo. Para dar volumen, agregar el polvo de hornear, la pizca de sal y batir lentamente para obtener una mezcla homogénea y aireada. Para la coción, calentá una sartén antiadherente a fuego medio (si tenés una como la Panquequera Daily de aluminio Negra 20 cm, mejor aún). Engrasá ligeramente y volcá porciones pequeñas de mezcla. Cociná 2 o 3 minutos hasta que aparezcan burbujas, dales la vuelta y dejalos 1 o 2 minutos más. Al servirlos, se puede compañalos con frutas frescas, yogur, miel u opciones saladas, como queso, jamón y verduras. Un dato a tener en cuenta es que estos panqueques quedan tiernos, con un dulzor natural que aporta la banana y sin necesidad de utilizar harina. Una opción saludable, económica y perfecta para cualquier desayuno o merienda.