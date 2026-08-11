Sabores que Unen 2026: Cerro Bayo vuelve a ser el escenario de la gran cocina latinoamericana

En esta noticia Una experiencia construida en comunidad

Del 12 al 14 de agosto, Villa La Angostura será sede de una nueva edición de Sabores que Unen, el encuentro gastronómico que reunirá a grandes referentes de la cocina argentina y latinoamericana, entre ellos chefs reconocidos por la Guía Michelin y destacados en el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants. Cenas, un almuerzo en la montaña y momentos compartidos serán parte de una nueva edición que tendrá a Gonzalo Aramburu como host.

Desde hace más de 17 años, Sabores que Unen propone una forma única de descubrir la Patagonia a través de sus sabores, sus paisajes y las historias que nacen alrededor de la mesa. A lo largo de su trayectoria, este ciclo gastronómico recorrió distintos territorios del país, conectando cocineros, productores y comunidades locales en torno a la identidad de cada región.

“La sustentabilidad es uno de los ejes centrales del encuentro. Trabajamos junto a productores regionales, priorizamos ingredientes de estación y promovemos circuitos cortos que reducen la huella ambiental y, al mismo tiempo, fortalecen las economías locales. Creemos que la gastronomía también puede ser una herramienta para impulsar el desarrollo de cada territorio”, afirmó Marcela López Ghitta, creadora de Sabores que Unen y CEO de The Kullhaus.

La experiencia comenzará el 12 de agosto con una cena en Las Balsas Relais & Châteaux, a las 20:30 hs, donde Gonzalo Aramburu, chef argentino distinguido con dos estrellas Michelin, cocinará junto a Aris Pabón, chef de Centauro, quien con una joven trayectoria ya fue reconocido con una estrella Michelin, y Duván Ochoa Zuluaga, cocinero anfitrión de la casa.

Reservas: +54 9 2944 65 7244

El 13 de agosto, la propuesta continuará en Del Campo Restaurant, de Auria Angostura, con una cocina compartida entre Juliana López May, una de las cocineras argentinas más reconocidas por su trayectoria y su mirada sobre la cocina de producto, y Damián Farías, cocinero anfitrión del restaurante, a las 20:30 hs.

Reservas: +54 9 2944 51 4727

Sabores que Unen 2026: Cerro Bayo vuelve a ser el escenario de la gran cocina latinoamericana BG

Ese mismo día, Cerro Bayo será escenario de un almuerzo al aire libre liderado por Emiliano Gasque, en un encuentro íntimo entre cocineros y productores. Una mesa exclusiva donde los chefs invitados compartirán saberes, experiencias y una mirada colectiva sobre los productos de la región, en conexión con el paisaje de la montaña.

Finalmente, el 14 de agosto, el encuentro culminará en Correntoso Lake & River Hotel con una cena protagonizada por Germán Martitegui, reconocido chef argentino y fundador de Tegui, uno de los restaurantes más emblemáticos de la gastronomía argentina, junto a Lucas Giménez Walser, cocinero anfitrión del hotel, a las 20:30 hs.

Reservas: +54 9 2944 80 6001

Sabores que Unen 2026: Cerro Bayo vuelve a ser el escenario de la gran cocina latinoamericana BG

Una experiencia construida en comunidad

Esta nueva edición de Sabores que Unen es posible gracias al acompañamiento de empresas e instituciones que comparten una visión de excelencia, hospitalidad y desarrollo del turismo gastronómico.

Cerro Bayo, junto a Las Balsas Relais & Châteaux, Correntoso Lake & River Hotel y Auria Angostura, serán los escenarios donde se desarrollarán las distintas experiencias gastronómicas.

Galicia Eminent Visa Signature acompaña el encuentro con beneficios exclusivos para sus clientes, incluyendo una preventa anticipada.

BMW estará a cargo del servicio de shuttle para trasladar a los invitados durante las distintas experiencias.

La propuesta gastronómica contará con los maridajes de Rosell Boher, presente en cada una de las cenas y en el almuerzo en la cumbre de Cerro Bayo.

Sabores que Unen 2026: Cerro Bayo vuelve a ser el escenario de la gran cocina latinoamericana

Hertz acompaña la logística del evento.

Oliovita formará parte de la experiencia con su aceite de oliva, presente en las creaciones de los chefs invitados.

La Provincia del Neuquén acompaña una vez más esta iniciativa, impulsando el desarrollo del turismo gastronómico y reconociendo el valor cultural que representa para la región.

Asimismo, Savastano vestirá a los cocineros durante el evento, mientras que productores locales como Humos Patagonia, Istmo Hueni, El Bocado, Séptimo Becu y Quesería Ventimiglia aportarán ingredientes que reflejan la identidad y riqueza de la Patagonia.

La idea, curaduría y producción integral de Sabores que Unen están a cargo de The KullHaus, la firma creadora del encuentro, que desde hace más de 17 años impulsa esta experiencia para conectar gastronomía, territorio y comunidad, poniendo en valor la cocina patagónica y el desarrollo del destino.