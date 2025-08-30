Paso a paso
Chipa sin gluten y sin harina: la receta perfecta para el pan de queso ideal para el mate
Esta receta es una de las más elegidas para acompañar el mate por las tardes, ¿cómo prepararla para que sea 100% libre de gluten?
El chipa es un clásico del Litoral argentino y de la gastronomía paraguay. Este pan de queso suele ser crocante por fuera y tierno por dentro. Su popularidad trascendió las fronteras y hoy se convirtió en una de las preparaciones preferidas para acompañar el mate, el café o la merienda en todo el país.
Aunque el chipa se elabora con fécula de mandioca, muchas variantes incorporan harinas de trigo u otros ingredientes que no lo hacen apto para celíacos.
Prepararlo en casa 100% gluten free es sencillo y requiere pocos ingredientes, lo que lo convierte en una receta práctica, económica y perfecta para tener siempre a mano.
Paso a paso: receta de chipa sin gluten y sin harina
Ingredientes (para 20 a 25 unidades)
- 250 g de fécula de mandioca
- 260 g de queso semiduro (pattégras, gouda o fontina) rallado o en cubos pequeños
- 100 g de manteca
- 2 huevos
- 60 cc de agua
- 8 g de polvo para hornear (2 cucharaditas)
- Sal a gusto
Instrucciones
- Mezclar los ingredientes secos: unir la fécula con el polvo para hornear y la sal.
- Agregar lo húmedo: incorporar la manteca pomada, los huevos y el agua, amasando hasta lograr una masa homogénea.
- Incorporar el queso: añadir el queso semiduro y mezclar bien para que quede repartido en toda la preparación.
- Formar los chipás: armar bolitas pequeñas y colocarlas en una placa para horno. Para un mejor resultado, es posible refrigerarlas unos minutos antes de la cocción.
- Hornear: cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, hasta que estén dorados por fuera y suaves por dentro.
