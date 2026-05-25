Las calles empedradas y la arquitectura colonial convierten a Monguí en uno de los pueblos más fotografiados de Boyacá.

Boyacá continúa siendo uno de los departamentos más visitados por viajeros que buscan historia, arquitectura colonial y naturaleza en un mismo lugar. Pero más allá de destinos ampliamente conocidos como Paipa o Ráquira, hay municipios que ganan cada vez más reconocimiento por su identidad cultural y su oferta gastronómica.

Según información difundida por la revista Semana, uno de esos lugares es Monguí, considerado por muchos viajeros como uno de los pueblos más encantadores de la región gracias a sus paisajes, su ambiente tranquilo y la tradición culinaria que conserva desde hace décadas.

Qué comer en Monguí, el pueblo de Boyacá famoso por su gastronomía

Uno de los mayores atractivos del municipio es su cocina típica, basada en ingredientes tradicionales de la región cundiboyacense. Allí sobresalen platos preparados con maíz, papa, habas y diferentes tipos de cereales que forman parte de la cultura gastronómica local.

La gastronomía típica boyacense es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. Freepik

Entre las recetas más populares aparecen el cocido boyacense, los cuchucos de trigo y cebada, la changua, el ajiaco y las mazamorras, además de preparaciones artesanales como envueltos, bizcochuelos y colaciones de maíz.

También es frecuente encontrar sopas tradicionales elaboradas con costilla de cerdo o espinazo, consideradas parte esencial de la cocina típica de la zona y uno de los platos más buscados por turistas nacionales.

Qué hacer en Monguí: planes turísticos y lugares imperdibles

Además de su comida, Monguí se destaca por conservar una arquitectura colonial que transporta a otra época. Sus calles de piedra y su plaza principal se han convertido en algunos de los espacios más fotografiados por visitantes.

Uno de los recorridos más llamativos es el de las fábricas artesanales de balones, una tradición que identifica al municipio desde hace generaciones y que hace parte de la economía local. Allí los turistas pueden conocer el proceso de elaboración y la historia detrás de este oficio.

En el centro del pueblo también sobresalen monumentos en piedra dedicados a actividades tradicionales de la región, además de una antigua pila de agua que recuerda las costumbres de los habitantes décadas atrás.

Las calles empedradas y la arquitectura colonial convierten a Monguí en uno de los pueblos más fotografiados de Boyacá. Shutterstock

Por qué Monguí es uno de los destinos más visitados de Boyacá

El municipio combina naturaleza, cultura y tradición en un mismo lugar. Su ubicación entre montañas y paisajes andinos lo convierte en un destino ideal para quienes buscan descanso lejos de las grandes ciudades.

A esto se suma el valor histórico del pueblo y la conservación de sus tradiciones, elementos que lo han llevado a posicionarse como uno de los sitios turísticos más recomendados para recorrer en Boyacá durante los últimos años.